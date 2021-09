Un médecin du Texas fait face à ses premières poursuites en vertu de la nouvelle loi anti-avortement .

Un médecin du Texas a été poursuivi lundi en vertu de la nouvelle loi anti-avortement de l’État après avoir révélé publiquement qu’il avait défié l’interdiction quasi-totale d’effectuer la procédure pour voir si elle tenait debout devant les tribunaux.

Le Dr Alan Baird de San Antonio est devenu le premier fournisseur d’avortement à faire face à une action en justice déclenchée par la loi lorsqu’il a été giflé avec des poursuites distinctes déposées par d’anciens avocats de l’Arkansas et de l’Illinois.

L’un des plaignants a déclaré qu’il n’était pas opposé à l’avortement mais qu’il souhaitait imposer un examen juridique de la mesure controversée entrée en vigueur le 1er septembre et ne pouvant être appliquée que par le biais d’un litige civil par des particuliers.

“Je ne veux pas que les médecins soient nerveux et assis là et tremblent dans leurs bottes et disent:” Je ne peux pas faire ça parce que si ça marche, alors je vais faire faillite “”, a déclaré Oscar Stilley à The Presse Associée.

Le Dr Alan Baird fait face à deux poursuites distinctes pour avoir pratiqué un avortement au-delà du délai légal de grossesse de l’État.Oklahoma Medical Board

L’ancien avocat Oscar Stilley est l’un des plaignants poursuivant Baird.Facebook

Stilley, de Cedarville, Ark., a déclaré que sa licence d’avocat avait été révoquée suite à une condamnation en 2010 pour fraude fiscale, a déclaré AP.

Samedi, le Washington Post

a publié un éditorial de Baird dans lequel il a reconnu avoir pratiqué un avortement le 6 septembre sur une femme qui était dans son premier trimestre de grossesse mais au-delà de la limite fixée par la nouvelle loi.

“Je comprenais parfaitement qu’il pouvait y avoir des conséquences juridiques – mais je voulais m’assurer que le Texas ne s’en tirerait pas avec sa tentative d’empêcher que cette loi manifestement inconstitutionnelle ne soit testée”, a écrit Braid.

La nouvelle loi du Texas interdit les avortements après environ six semaines de grossesse.Photo de Jordan Vonderhaar/.

La loi du Texas, qui a été signée par le gouverneur Greg Abbott en mai, interdit les avortements une fois que les travailleurs médicaux peuvent détecter un rythme cardiaque fœtal, ce qui est généralement environ six semaines après la conception – et avant même que certaines femmes sachent qu’elles sont enceintes.

Il interdit explicitement les poursuites pénales, mais permet aux gens d’intenter des poursuites grâce auxquelles ils peuvent récupérer au moins 10 000 $ en dommages et intérêts auprès de toute personne impliquée dans un avortement illégal, y compris quelqu’un qui conduit simplement une femme à subir la procédure.

Baird a admis dans un éditorial qu’il avait défié la nouvelle loi en avortant récemment à une femme.Photo de Jordan Vonderhaar/.

Deux poursuites fédérales ont également été déposées contre la loi, dont une dans laquelle le ministère américain de la Justice cherche à la faire déclarer invalide au motif qu’elle a été promulguée “au mépris ouvert de la Constitution”.

L’autre affaire pendante, déposée par Planned Parenthood et d’autres, a abouti à une décision nocturne du 1er septembre de la Cour suprême des États-Unis, qui a voté 5 contre 4 pour rejeter un appel d’urgence pour empêcher l’entrée en vigueur de la loi.