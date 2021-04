Un médecin en médecine interne «Pro-Vaccine» explique pourquoi il ne prendra pas le vaccin COVID ⋆ .

par Arjun Walia, Évolution collective:

Les faits: Dr. Suneel Dhand, médecin interne basé aux États-Unis explique que les vaccins ne sont pas nécessaires si l’on a acquis des anticorps suite à une infection, qui, selon lui, sont bien plus efficaces que le vaccin. Réfléchissez: Le vaccin est-il aussi sûr et efficace qu’il a été commercialisé?

Qu’est-il arrivé: Le Dr Suneel Dhand, un médecin en médecine interne très suivi sur YouTube, explique clairement les choses, et c’est le fait qu’il soutient et croit en les vaccinations de routine, et les recommande à tous ses patients. Selon lui, «les vaccinations ont été étonnantes» pour l’humanité, et bien que cette croyance soit partagée par beaucoup, je crois qu’il est important de souligner qu’elle est également fortement opposée par beaucoup, et cela inclut une multitude de scientifiques et de médecins. C’est cependant une autre discussion plus longue et plus approfondie.

Dans l’un de ses plus récents messages sur YouTube, le Dr Dhand explique pourquoi il hésite à prendre le vaccin COVID. Il explique quand il s’agit de n’importe quel type de maladie, si les gens ont des anticorps pour cela, lui ou tout autre médecin de sa clinique n’administre jamais de vaccin.

Je ne connais aucun vaccin qui vous donnera jamais plus d’immunité que si vous êtes naturellement guéri de la maladie elle-même … Si vous vous en êtes naturellement remis, je crois comprendre en tant que médecin de niveau scientifique que ces anticorps vont être toujours meilleur qu’un vaccin, et si vous en savez différemment, faites-le moi savoir.

Le Dr Martin Kulldorff, expert en vaccins et professeur de médecine à Harvard, a récemment tweeté: «Après s’être protégés pendant que la classe ouvrière était exposée au virus, les Zoomers vaccinés veulent maintenant des passeports de vaccins où l’immunité contre une infection antérieure ne compte pas, malgré des preuves plus solides de protection . Encore une agression contre les travailleurs. »

Il existe de nombreuses études suggérant au point de vue du professeur, que ceux qui ont été infectés par le covid peuvent avoir une immunité pendant des années, voire des décennies. Par exemple, selon une nouvelle étude rédigée par des scientifiques respectés dans des laboratoires de premier plan, les personnes qui se sont rétablies du coronavirus ont développé des niveaux «robustes» de cellules B et de cellules T (nécessaires pour combattre le virus) et «ces cellules peuvent persister dans le corps depuis très, très longtemps. Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Il existe des études qui suggèrent une infection à des coronavirus antérieurs, qui, avant le COVID-19, faisaient le tour du globe et infectaient des centaines de millions de personnes chaque année, peuvent également fournir une protection contre le COVID-19.

Gardez à l’esprit que nous parlons d’un virus qui a un taux de survie de 99,5% pour les personnes de moins de 70 ans, et que le nombre de personnes qui ont été exposées au COVID est estimé beaucoup plus élevé que ceux qui ont testé positif. Cela est vrai pour de nombreux autres virus similaires, y compris d’autres coronavirus qui font le tour du globe chaque année et infectent des centaines et des millions de personnes.

Pourquoi c’est important: Pourquoi est-ce important? Parce qu’il remet en cause des mesures qui menacent de priver les libertés des personnes qui refusent de se faire vacciner. Des vaccins peuvent être nécessaires pour voyager, aller dans certains restaurants, concerts, pénétrer dans certains bâtiments publics, etc.

Kulldorff et le Dr Bhattacharya, médecin et professeur à la Stanford Medical School expliquent:

L’idée que tout le monde doit être vacciné est aussi dénuée de fondement scientifique que l’idée que personne ne le fait. Les vaccins Covid sont essentiels pour les personnes âgées à haut risque et leurs soignants et recommandés pour beaucoup d’autres. Mais ceux qui ont été infectés sont déjà immunisés. Les jeunes sont à faible risque et les enfants – pour lesquels aucun vaccin n’a été approuvé de toute façon – sont beaucoup moins à risque de mourir que de la grippe. Les passeports de vaccins sont injustes et discriminatoires. La plupart de ceux qui soutiennent l’idée appartiennent à la classe des ordinateurs portables – des professionnels privilégiés qui ont travaillé en toute sécurité et confortablement à la maison pendant l’épidémie. Des millions d’Américains ont exercé des tâches essentielles sur leur lieu de travail habituel et sont devenus immunisés à la dure. Désormais, ils seraient obligés de risquer des effets indésirables d’un vaccin dont ils n’ont pas besoin. –

Comment en sommes-nous arrivés à un point en tant que société où ces mesures peuvent être mises en place alors qu’elles vont à l’encontre de la volonté de tant de gens? Comment pouvons-nous nous appeler une démocratie? Ne serait-il pas préférable de faire des recommandations au lieu d’utiliser des mesures de type autoritaire? Si vous prenez le vaccin, ne devriez-vous pas être à l’aise avec le fait que je ne l’ai pas fait, étant donné que vous l’avez et que vous pensez qu’il est sûr et efficace? Si tel est le cas, de quoi devez-vous vous inquiéter si vous êtes protégé? (Article CE connexe sur l’immunité des troupeaux)

En savoir plus @ Collective-Evolution.com