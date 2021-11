Un médecin escaladant la montagne Denali « fausse hypothermie pour un hélicoptère »

Le Dr Jason Lance (à droite) aurait simulé une hypothermie pour essayer d’obtenir un hélicoptère pour le sauver de la montagne Denali au lieu de descendre (Photos: AP/Ogden Clinic/Denali Rescue Volunteers)

Un médecin fait face à trois accusations criminelles après avoir prétendument escaladé la montagne Denali de 20 310 pieds et simulé une hypothermie afin qu’un hélicoptère le sauve au lieu de redescendre.

Le Dr Jason Lance, 47 ans, aurait invoqué l’hélicoptère après avoir renoncé à atteindre le sommet de l’Alaska et à descendre. Le radiologue basé à Ogden, dans l’Utah, a apparemment appelé à l’aide à plus de 17 000 pieds d’altitude, Denali, la plus haute montagne d’Amérique du Nord.

Les gardes du parc ont déclaré à Lance qu’un hélicoptère « ne peut pas descendre en toute sécurité ». Mais Lance a répondu ‘Je ne peux pas descendre [sic] sans encombre. Patients en état de choc. Hypothermie précoce… Vous ne pouvez pas atterrir à l’est du col ?’ selon une plainte obtenue par le Daily Beast.

Lorsque Lance et deux amis qui l’accompagnaient ont atteint une altitude sûre, les rangers les ont trouvés.

Les deux amis de Lance ont déclaré qu' »aucun d’eux n’avait souffert d’une quelconque forme de choc médical ou d’hypothermie à aucun moment de leur ascension ou de leur descente, contrairement aux affirmations du Dr Lance au Denali NPS (Parc national) », indique la plainte.

«Les deux (grimpeurs) ont rapporté avoir passé des heures à essayer de convaincre le Dr Lance de s’encorder et de descendre avec eux du camp de 18 200 pieds à 17 200 pieds de haut après que le trio ait vu AR tomber. (Les grimpeurs) ont rapporté que le Dr Lance a insisté pour que les trois restent sur place, a dit (aux grimpeurs) que le NPS allait les sauver, et que le NPS était obligé de le faire parce que « nous avons payé nos frais ».

Lance se serait caché dans une tente et aurait ignoré les ordres des rangers de ne pas supprimer les messages d’un téléphone satellite Garmin.

