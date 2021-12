Un médecin révèle comment la légende de Manchester United, Roy Keane, a répandu la joie festive avec un geste incroyable pour les enfants à l’hôpital irlandais

Il est juste de dire que le footballeur devenu expert Roy Keane n’est pas le candidat le plus susceptible de répandre l’esprit de Noël.

C’est du moins ce que pensait le monde du football.

L’ancien international irlandais est réputé pour être dur et a porté son attitude pragmatique dans les experts

Dans un effort pour détendre l’atmosphère dans un monde en proie aux malheurs du COVID-19, ce médecin irlandais a partagé le « miracle de Noël » qu’elle a vécu il y a 20 ans grâce à qui nous, les fans de football, considérons comme un dur notoire.

Il s’avère qu’il a un cœur en or massif.

En publiant une vidéo sur Twitter vendredi dernier, le Dr Niamh Ni Loisigh, qui travaille en pédiatrie à l’hôpital universitaire de Cork, a mis en ligne une vidéo expliquant la visite surprise de Keano.

Le docteur a déclaré: « Ceci est un message d’appréciation de Roy Keane.

« La plupart d’entre vous savent que Roy Keane est un héros à Cork et la chose la plus proche que j’aie jamais vue d’un miracle de Noël a été facilitée, je pense, par Roy Keane.

J’ai débattu longuement et durement pour mettre cette vidéo sur cette plateforme, mais vous savez quoi ? Les gens ont besoin d’entendre quelque chose de gentil. Je vous livre mon histoire sur Roy Keane et le Miracle de Noël. Roy règne. pic.twitter.com/6xkDzW3ugY – Dr Niamh Ni Loisigh (@niamh_dr) 17 décembre 2021

« C’était il y a 20 ans et nous nous occupions d’un patient qui était très, très malade et c’est arrivé à un point où nous ne savions pas vraiment s’il allait s’en sortir.

« À l’improviste et sans fanfare, Roy Keane est venu visiter le service des enfants et il a donné à cet enfant l’élan et l’énergie dont il avait besoin pour continuer un peu plus, je pense.

« La veille de Noël, le professeur de pédiatrie m’a téléphoné en larmes et j’ai craint le pire, mais non, il a dit que cet enfant allait complètement mieux et rentrait chez lui.

« Alors merci, Roy. »

Les actions du héros de Manchester United né à Cork ce jour-là ont vécu dans l’esprit de beaucoup, avec des flots de réponses au tweet du Dr Ni Loisigh détaillant leur expérience de sa visite à Noël.

Keane a montré son attitude typique de Grinch cette semaine, enlevant rapidement le cadeau de Micah Richard d’un pull de Noël dans une vidéo avec le héros de Man City

Alors que la publication continuait à attirer l’attention sur Twitter, le médecin a ajouté : « J’espère que Roy Keane connaît l’énorme impact qu’il a eu sur tant de vies. Je suis sûr que ce n’est qu’un exemple.

« Je suis un peu nerveux maintenant, parce que Roy Keane l’apprendra, il sera probablement ennuyé ».

L’Irlandais coriace a un côté doux, après tout.

