Un médecin sud-africain déclare que les symptômes de la variante omicron sont « inhabituels mais bénins »

Le médecin sud-africain qui a le premier alerté les autorités de la présence de la variante omicron du COVID-19 a signalé qu’elle présentait des symptômes « inhabituels mais bénins ».

Le 18 novembre, le Dr Angelique Coetzee, membre du conseil d’administration de l’Association médicale sud-africaine, a remarqué pour la première fois des patients par ailleurs en bonne santé présentant des symptômes inhabituels.

« Leurs symptômes étaient si différents et si légers de ceux que j’avais traités auparavant », a déclaré Coetzee au Telegraph.

PHOTO DE DOSSIER: Un enfant réagit en recevant une dose du vaccin contre la maladie à coronavirus Pfizer-BioNTech (COVID-19) au Smoketown Family Wellness Center à Louisville, Kentucky, États-Unis, le 8 novembre 2021. REUTERS/Jon Cherry/File Photo

« Il présente une maladie bénigne avec des symptômes tels que des muscles endoloris et une fatigue pendant un jour ou deux, ne se sentant pas bien », a expliqué Coetzee. « Jusqu’à présent, nous avons détecté que les personnes infectées ne souffrent pas de perte de goût ou d’odeur. Elles peuvent avoir une légère toux. Il n’y a pas de symptômes importants. Parmi les personnes infectées, certaines sont actuellement traitées à domicile. »

BIDEN A PROMIS DE « FERMER » COVID, MAIS LA VARIANTE OMICRON POSE UN NOUVEAU DÉFI POUR L’ADMIN

Coetzee a signalé environ deux douzaines de ses patients qui ont été testés positifs pour le coronavirus et ont affiché ces nouveaux symptômes. Elle a alerté les autorités sur la possibilité d’une nouvelle variante, que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a désignée vendredi la variante omicron.

Les gens font la queue pour prendre un vol outre-mer à l’aéroport d’OR Tambo à Johannesburg, en Afrique du Sud », vendredi 26 novembre 2021. Un grand nombre de pays ont décidé d’arrêter les voyages aériens en provenance d’Afrique australe vendredi en réaction à l’annonce d’un nouveau, potentiellement plus variante transmissible du COVID-19 qui a été détectée en Afrique du Sud. Les scientifiques disent que c’est une préoccupation en raison de son nombre élevé de mutations et de sa propagation rapide parmi les jeunes du Gauteng, la province la plus peuplée du pays. (Photo AP/Jerome Delay)

La plupart des patients étaient des hommes qui ont déclaré « se sentir si fatigués », et la moitié d’entre eux n’étaient pas vaccinés. Les patients comprenaient une gamme d’âges et d’ethnies.

VARIANTE OMICRON COVID-19 : VOICI CE QUE NOUS SAVONS

Coetzee a commencé samedi à informer d’autres associations médicales africaines, discutant de la variété des symptômes, tels que « un cas très intéressant » d’un enfant de six ans avec de la fièvre et « un pouls très élevé ».

« Ce dont nous devons nous inquiéter maintenant, c’est que lorsque des personnes plus âgées et non vaccinées seront infectées par la nouvelle variante, et si elles ne sont pas vaccinées, nous allons voir de nombreuses personnes avec un grave [form of the] maladie », a déclaré Coetzee.

AUCUN CAS DE VARIANT OMICRON COVID-19 IDENTIFIÉ ENCORE AUX ÉTATS-UNIS, DIT LE CDC

Pour l’instant, les hôpitaux ne sont pas encore surchargés.

L’avis de Coetzee fait suite à un rapport de Tulio de Oliveira, directeur du Center for Epidemic Response and Innovation d’Afrique du Sud.

Oliveira a déclaré aux journalistes que le virus avait une « constellation très inhabituelle de mutations », notamment 10 variantes sur une protéine clé qui aide le virus à infecter les humains par rapport aux deux mutations de la variante delta et aux trois mutations de la variante bêta.

Il a critiqué plusieurs pays – dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et divers pays d’Europe – pour avoir adopté des restrictions de voyage en Afrique du Sud et dans plusieurs autres pays africains.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Le monde devrait apporter son soutien à l’Afrique du Sud et à l’Afrique et ne pas les discriminer ni les isoler ! Oliveira a tweeté. « En le protégeant et en le soutenant, nous protégerons le monde !