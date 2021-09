Un médecin utilise la caméra macro de l’iPhone 13 Pro pour vérifier les yeux des patients

in

L’une des nouveautés de l’iPhone 13 Pro est l’ajout d’un nouveau mode Macro pour capturer des photos et des vidéos très rapprochées avec l’appareil photo. Alors que la plupart des utilisateurs utilisaient le nouveau mode pour capturer des détails de la nature, le docteur Tommy Korn a découvert que la caméra macro de l’iPhone 13 Pro peut également être utile pour le traitement des yeux.

Dans un article sur LinkedIn, l’ophtalmologiste a raconté comment il utilisait son nouvel iPhone 13 Pro Max pour vérifier l’œil d’un patient avec le nouvel appareil photo. Grâce au mode Macro, Korn peut prendre des photos extrêmement détaillées des yeux, ce qui lui permet d’observer et d’enregistrer des détails importants sur la santé des patients.

Le médecin montre le cas d’un patient qui a subi une greffe de cornée et doit maintenant vérifier constamment si l’abrasion est en train de guérir.

J’ai utilisé l’iPhone 13 Pro Max pour les photos des yeux MACRO cette semaine. Impressionné. Innovera dans les soins oculaires aux patients et la télémédecine. Hâte de voir où ça va… Les photos proviennent de la guérison d’une abrasion résolutive lors d’une greffe de cornée. L’autorisation d’utiliser des photos a été obtenue. PS : cette « caméra Pro » inclut également une application téléphonique !

En collaboration avec l’optométriste Jeffrey Lewis, les deux médecins expliquent que cette fonctionnalité devrait être très utile pour faire avancer la télémédecine.

En harmonie avec le mouvement global vers le virtuel, surmontant lentement les barrières de l’imagerie. Encore une autre façon d’impressionner, de gérer, d’entretenir des relations à long terme avec nos patients.

Malgré le nouveau mode appareil photo, Apple n’a pas ajouté de nouvel objectif spécifiquement pour les prises de vue macro. Au lieu de cela, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max ont un objectif ultra-large amélioré avec une plus grande ouverture f/1.8 et un champ de vision de 120 degrés qui est capable de capturer des images macro avec 2 centimètres de distance.

