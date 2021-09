in

17/09/2021 à 18:53 CEST

Un médicament espagnol donne d’excellents résultats pour guérir Covid-19

Lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté, les mesures de suivi, d’isolement, de quarantaine et de fermeture des frontières n’ont pas été suffisantes pour empêcher la propagation du coronavirus dans le monde.

Il est vite devenu évident que l’humanité était incapable d’appliquer les mesures épidémiologiques classiques qui auraient pu éteindre le coronavirus peu de temps après sa détection, empêchant sa propagation sur toute la planète.

Cet échec entraîna l’effondrement de l’hôpital, les malades mourant dans une solitude absolue et les cadavres s’entassant après avoir dépassé la capacité des services funéraires.

De la médecine et de la science, fragilisée après des années de coupes, il a fallu faire un énorme effort dans la lutte contre le coronavirus.

L’exemple de la coqueluche

Face aux maladies infectieuses classiques produites par des bactéries, la médecine dispose de vaccins qui préviennent largement la contagion et nous empêchent de développer des formes graves de la maladie.

Mais nous avons aussi des antibiotiques qui nous permettent de traiter efficacement cette maladie, une fois déclarée.

Prenons un exemple que nous connaissons tous : la coqueluche.

Il s’agit d’une maladie infectieuse produite par la bactérie (gram-négative) Bordetella pertussis qui a déclenché de cruelles pandémies en Europe aux XVIIIe et XIXe siècles.

Il produisit alors une mortalité infantile terrifiante. Mais aujourd’hui la médecine a un vaccin efficace développé il y a plus de 80 ans et qu’ils nous mettent comme des bébés. Nous ne nous en souvenons même pas.

Ce vaccin a mis fin aux pandémies de coqueluche. Le Center for Disease Control and Prevention des États-Unis estime que le vaccin contre la coqueluche sauve la vie de plus de 500 000 enfants chaque année.

Un médicament pour soigner le Covid-19 ?

Malgré le vaccin, certains enfants continuent de le recevoir. Ce sont souvent les enfants d’anti-vaccins dont la bêtise fait souffrir leurs propres enfants.

Mais dans ce cas, la médecine est déjà allée plus loin et dispose d’antibiotiques efficaces pour traiter la coqueluche une fois qu’elle s’est développée.

Si aujourd’hui nous disposions d’un antiviral efficace contre le SARS-CoV-2, nous aurions fait un pas de géant dans la lutte contre la pandémie et pourrions sauver des millions de vies parmi ceux qui, malgré tout, finissent par être infectés.

C’est pourquoi de nombreux groupes de recherche consacrent un effort énorme pour tenter de développer un médicament capable de guérir le Covid-19.

Mais, bien que nous disposions d’une panoplie d’antibiotiques extrêmement efficaces dans la lutte contre les maladies bactériennes, dans le cas des maladies infectieuses causées par des virus, nous disposons de très peu de médicaments ayant une activité antivirale efficace.

C’est la course pour trouver un antibiotique

Il faut de nombreuses années de tests et d’essais pour développer un médicament avant que les agences pharmaceutiques n’autorisent son utilisation chez l’homme.

Dès lors, contre le Covid-19, les scientifiques ont eu recours à une stratégie ingénieuse : le repositionnement contre le SARS-CoV-2 de médicaments existants.

Il s’agit d’étudier et d’analyser soigneusement si parmi les milliers de médicaments déjà autorisés il en existe un qui peut être efficace contre le Covid-19.

Une stratégie ingénieuse de biologie moléculaire

Pour trouver ces médicaments possibles, les scientifiques ont suivi une stratégie de biologie cellulaire.

Nous allons tenter d’expliquer comment son intense travail a été à la recherche d’un remède contre le Covid-19

La première étape était que le séquençage du génome complet du SARS-CoV 2 nous a permis de savoir que le coronavirus ne produit que 29 protéines virales différentes.

Après de nombreuses recherches, une étude a révélé que ces 29 protéines virales n’interagissent qu’avec 332 protéines cellulaires humaines.

Ce fait est très important car les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires. En d’autres termes, le SARS-CoV-2 nécessite la machinerie moléculaire de nos cellules pour se reproduire.

Concrètement, le coronavirus aura besoin de certaines de nos 332 protéines avec lesquelles il interagit.

Sur ces 332 protéines, il y a 69 facteurs cibles dont on connaît un composé capable de réguler leur activité.

Concrètement, il existe 97 médicaments déjà autorisés qui régulent l’activité de ces 69 facteurs cibles (car dans certains cas, il existe plus d’un médicament connu qui agit sur le même facteur cible).

L’étape suivante consistait donc à tester ces 97 médicaments, en espérant que l’un d’entre eux soit capable d’inhiber certaines protéines dans les cellules humaines que le SRAS-CoV-2 doit répliquer.

Aplidin, la médecine espagnole

Maintenant, nous commençons à voir des résultats intéressants de cette stratégie.

Et l’un des plus prometteurs est Plitidepsin, un médicament antitumoral développé par la société espagnole PharmaMar sous le nom d’Aplidin.

C’est un composé qui existe déjà et qui est autorisé comme cytostatique pour le traitement du cancer. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une substance capable de retarder voire d’arrêter la croissance des cellules, y compris les cellules cancéreuses, sans les détruire.

En matière de cancer, ce médicament peut empêcher la croissance et la propagation des tumeurs, sans en réduire la taille.

Comment il fait?

Eh bien, la plitidepsine agit en bloquant le facteur eEf1A présent dans les cellules humaines.

Et la bonne nouvelle est maintenant que le SARS-CoV-2 a besoin de ce facteur pour se reproduire.

Ainsi, lorsque la plitidepsine bloque eEf1A, le chorovirus est incapable de se reproduire dans les cellules.

Des résultats spectaculaires en laboratoire

Les résultats au niveau du laboratoire sont spectaculaires. Des doses aussi faibles que 1,7 nM (nanomole, ce qui équivaut à un milliardième de mole) inhibent 90 % de la réplication du virus.

Cela signifie qu’en laboratoire, la Plitidepsine est environ 100 fois plus efficace que le Remdesivir, qui est le meilleur antiviral contre le SRAS-CoV-2 disponible aujourd’hui.

Mais c’est une chose qu’il fonctionne en laboratoire et une autre qu’il fonctionne bien chez les patients.

Premiers essais cliniques

Dans les premiers essais cliniques, la plitidepsine semble être très efficace pour traiter les patients atteints d’une maladie modérée qui ont développé une pneumonie.

L’administration de 2,5 mg de plitidepsine pendant 3 jours entraîne la sortie de l’hôpital de 74 % de ces patients dans la première semaine.

Mais comme d’habitude, les premiers essais cliniques ont été menés avec un petit nombre de patients (seulement 45), il est donc encore tôt pour s’assurer que la plitidepsine est enfin le médicament le plus efficace dans la lutte contre le Covid-19.

En fait, il existe d’autres médicaments issus de la même stratégie (repositionnement contre le SARS-CoV-2 de médicaments existants). Et même l’un d’entre eux, la Ternatine 4, agit exactement sur le même facteur eEf1A que la Plitidepsine.

Ce n’est pas le moment de jeter les cloches en fuite, mais sans aucun doute tout cela est une bonne nouvelle.

Un double vaccin arrivera-t-il, grippe-SARS-Cov-2 ?

Certaines sociétés pharmaceutiques supposent déjà que dans un avenir proche, nous devrons nous revacciner chaque année contre les nouvelles variantes du Covid-19, de manière similaire à celle qui se produit chaque année avec la grippe.

C’est pourquoi ils commencent à préparer une stratégie qui comprend le développement d’un double vaccin contre la grippe et le coronavirus.

Tout semble indiquer que le SARS-CoV-2 est venu nous accompagner depuis longtemps. Et dans ce contexte, la recherche sur les médicaments à activité anti-SARS-CoV-2 a encore beaucoup de sens.

Paradoxalement, un médicament de ce type finirait par sauver la vie de nombreux négateurs du Covid-19 et anti-vaccins.