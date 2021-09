Un médicament miracle contre le cholestérol sauvera des milliers de vies alors que le NHS conclut un « accord de premier plan » | Sciences | Nouvelles

Le nouveau traitement révolutionnaire, connu sous le nom d’Inclisiran, est administré sous forme d’injection deux fois par an et peut être utilisé avec les statines. Cela survient après que le NHS a conclu un accord historique avec le fabricant de médicaments basé en Suisse Novartis pour permettre à 300 000 patients de bénéficier du traitement salvateur au cours des trois prochaines années. Ce chiffre pourrait alors atteindre près d’un demi-million à l’avenir.

Il a été estimé qu’Inclisiran pourrait prévenir 55 000 crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux, sauvant 30 000 vies au cours de la prochaine décennie.

Amanda Pritchard, directrice générale du NHS, a déclaré : « Le NHS s’est engagé à utiliser des traitements de pointe pour sauver et améliorer la vie des patients.

« Les maladies cardiaques sont toujours l’une des principales maladies mortelles, il est donc fantastique que nous disposions désormais d’un traitement aussi efficace et pratique pour ceux qui vivent avec un taux de cholestérol dangereusement élevé.

“Cet accord de premier plan pour le déploiement d’Inclisiran sauvera des vies et permettra à des centaines de milliers de personnes de bénéficier de ce traitement révolutionnaire, tout en étant équitable pour les contribuables”.

Plus de deux personnes sur cinq en Angleterre ont un taux de cholestérol élevé, ce qui les expose à un risque important de développer une maladie cardiaque.

Les maladies cardiaques sont la principale cause de mortalité au monde et représentent chaque année environ un quart des décès en Angleterre.

Mais le nouvel accord signifie que les infirmières pourront bientôt administrer l’Inclisiran sous forme d’injection dans les cabinets de médecins généralistes à travers l’Angleterre, ce qui signifie que les patients peuvent éviter les visites régulières à l’hôpital.

Après une dose initiale, le médicament sera à nouveau administré au bout de trois mois puis deux fois par an.

Cela survient après que le traitement a montré des signes prometteurs lors des essais cliniques en abaissant le niveau d’un type de substance grasse appelé LDL-C présent dans le sang.

Des niveaux élevés de LDL-C rendent les gens plus susceptibles de subir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

Le traitement hypocholestérolémiant utilise l’interférence ARN (ARNi) pour augmenter la capacité du foie à éliminer le cholestérol nocif du sang.

La prévention de milliers de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux au cours des 10 prochaines années est une priorité pour le NHS, comme indiqué dans son plan à long terme, qui décrit également comment le service de santé adoptera une nouvelle approche en matière de santé de la population au cours de cette décennie.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré: «Ce nouveau médicament révolutionnaire démontre une fois de plus l’excellent bilan du Royaume-Uni pour identifier les traitements les plus innovants au monde et garantir que les patients du NHS puissent y accéder le plus tôt possible.

« Grâce à cette collaboration, ce nouveau traitement qui sauve des vies fera une différence pour des centaines de milliers de personnes à travers l’Angleterre, devrait sauver 30 000 vies et prévenir 55 000 crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux.

“C’est un grand pas en avant dans la lutte contre le fléau des maladies cardiaques, qui tue tragiquement des milliers de personnes chaque année.

“Je tiens à remercier le NHS, Novartis et NICE pour ce travail visant à aider à traiter l’une des maladies les plus mortelles au monde.”