Un médicament qui bloque plusieurs variantes de coronavirus chez la souris identifié

Les scientifiques ont testé l’efficacité du diABZI chez des souris transgéniques infectées par le SRAS-CoV-2. (Image représentative : .)

Les scientifiques ont identifié un nouveau médicament très efficace pour prévenir le COVID-19 sévère chez les souris infectées par le SRAS-CoV-2, et pourrait également traiter d’autres coronavirus respiratoires.

Les résultats, publiés dans la revue Science Immunology, suggèrent que le médicament diABZI active la réponse immunitaire innée du corps, la première ligne de défense contre les agents pathogènes envahissants.

“Cet article est le premier à montrer que l’activation thérapeutique d’une réponse immunitaire précoce avec une seule dose est une stratégie prometteuse pour contrôler le virus, y compris la variante sud-africaine B.1.351, qui a suscité des inquiétudes dans le monde entier”, a déclaré Sara Cherry, une professeur à l’Université de Pennsylvanie aux États-Unis.

“Le développement d’antiviraux efficaces est nécessaire de toute urgence pour contrôler l’infection et la maladie du SRAS-CoV-2, d’autant plus que des variantes dangereuses du virus continuent d’émerger”, a déclaré Cherry, l’auteur principal de l’étude. Le virus SARS-CoV-2 cible initialement les cellules épithéliales des voies respiratoires. En tant que première ligne de défense contre l’infection, le système immunitaire inné des voies respiratoires reconnaît les agents pathogènes viraux en détectant leurs schémas moléculaires.

Les chercheurs ont d’abord cherché à mieux comprendre cet effet en observant au microscope des cellules pulmonaires humaines infectées par le SRAS-CoV-2. Ils ont découvert que le virus est capable de se cacher, retardant la reconnaissance et la réponse précoces du système immunitaire.

L’équipe a prédit qu’elle pourrait être en mesure d’identifier des médicaments qui pourraient déclencher cette réponse immunitaire dans les cellules respiratoires plus tôt et prévenir une infection grave par le SRAS-CoV-2.

Pour identifier les médicaments qui bloqueraient l’infection par le SRAS-CoV-2, les chercheurs ont examiné 75 médicaments qui ciblent les voies de détection dans les cellules pulmonaires. Ils ont identifié neuf candidats qui ont considérablement supprimé l’infection en activant STING – la simulation des gènes de l’interféron qui joue un rôle important dans l’immunité innée. L’équipe a testé une molécule médicamenteuse nouvellement développée appelée diABZI, qui est actuellement testée dans des essais cliniques pour traiter certains cancers.

Les chercheurs ont découvert que le diABZI inhibe puissamment l’infection par le SRAS-CoV-2 de diverses souches, y compris la variante préoccupante B.1.351, en stimulant la signalisation de l’interféron. Les interférons sont un groupe de protéines de signalisation fabriquées et libérées par les cellules hôtes en réponse à la présence de plusieurs virus.

Les scientifiques ont testé l’efficacité de diABZI chez des souris transgéniques qui avaient été infectées par le SRAS-CoV-2. Comme le médicament devait atteindre les poumons, le diABZI a été administré par voie nasale.

Les souris traitées avec diABZI ont montré une perte de poids beaucoup moins importante que les souris témoins, et avaient des charges virales significativement réduites dans leurs poumons et leurs narines et avaient une production accrue de cytokines. Les résultats confirment en outre que diABZI stimule l’interféron pour une immunité protectrice, ont déclaré les chercheurs.

L’étude promet également que le diABZI pourrait être un traitement efficace pour le SRAS-CoV-2 qui pourrait prévenir les symptômes graves du COVID-19 et la propagation de l’infection, ont-ils ajouté.

