Un médicament qui ne fonctionne pas : des quotas plus élevés signifient moins de chances que l’Inde soit une puissance médicale

La semaine dernière, le Centre a annoncé que 27 % et 10 % des sièges du « quota pour l’ensemble de l’Inde (AIQ) » dans les facultés de médecine du gouvernement de l’État seraient réservés aux candidats de l’OBC et de la section économiquement plus faible (EWS), respectivement. La décision fait probablement suite à une ordonnance de la Haute Cour de Madras l’année dernière ordonnant au gouvernement de l’Union de mettre en œuvre un quota OBC pour les sièges de l’AIQ dans le cadre du National Entrance cum Eligibility Test (NEET). Cependant, le timing est également extrêmement important, étant donné les élections législatives dans six États, dont l’Uttar Pradesh, l’année prochaine. Gardez à l’esprit que les OBC constituent une proportion importante de la population d’UP.

Jusqu’à présent, la réservation n’a été accordée qu’aux candidats des castes et tribus répertoriées aux sièges de l’AIQ, à la suite du jugement de 2007 de la Cour suprême dans Abhay Nath. Pour les sièges à domicile—85 % au niveau du premier cycle (UG) et 50 % au niveau du troisième cycle (PG)—les États fournissent un quota OBC. La dernière décision du Centre réservera quelque 2 050 (1 500 + 550) sièges UG et 3 500 sièges (2 500 + 1 000) sièges aux candidats OBC et EWS.

Les chiffres réels peuvent sembler faibles, mais étant donné qu’il n’y a que 85 000 sièges médicaux UG et 55 000 PG dans l’ensemble du pays, le bassin pour le mérite diminue considérablement. Les États mettant en œuvre la réserve signifient que la cause de la représentation et de l’action positive est déjà servie. La réserve, comme le journal l’a soutenu plus tôt, dilue le capital intellectuel de l’Inde. Alors que d’autres pays, comme la Chine, investissent massivement dans la recherche et la culture des talents dans les domaines de pointe de la médecine, se concentrant sur la représentation au lieu de nourrir la meilleure caste/classe de talents, malgré les entraves à l’avenir de l’Inde. Avec si peu de sièges médicaux, le pays souffre déjà d’une pénurie chronique de médecins.

Réduire davantage l’espace pour le mérite signifie que de nombreux candidats méritants sont obligés soit d’abandonner leurs études médicales pour poursuivre leurs études, soit de chercher à être admis dans d’autres pays, y compris la Chine, et souvent de rejoindre la recherche/la pratique médicale à l’étranger. Contre les 85 000 sièges MBBS dans 66 universités de médecine en Inde, l’ancien Conseil médical de l’Inde a reconnu les diplômes de 45 universités de médecine rien qu’en Chine, avec 21 000 Indiens poursuivant des diplômes en médecine dans ces universités en 2019.

C’est un objectif personnel de pousser les étudiants méritants vers les facultés de médecine et, plus tard, l’engagement professionnel à l’étranger au lieu de créer plus de sièges médicaux en assouplissant les règles, ce que de nombreux experts ont recommandé à maintes reprises. L’avancée rampante de la réservation, de l’éducation à l’emploi en passant par la promotion, montre à quel point le système existant est défectueux – la durée envisagée pour la politique au moment de sa création s’est écoulée plusieurs fois.

En outre, comme indiqué précédemment dans ces colonnes, les données PRICE montrent que les ménages de la catégorie réservée avec un niveau d’éducation plus élevé pour le soutien principal affichent des revenus plus élevés que les ménages de la catégorie générale où le soutien principal a un niveau d’éducation inférieur. Cela montre qu’il y a probablement très peu de retard systémique qui doit être traité de la manière que le Centre vient d’annoncer.

