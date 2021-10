Un meilleur éclairage, des salles d’attente et plus encore ! La gare Indian Railways de Bhubaneswar sera de classe mondiale; des détails

in

Actuellement, un plan conjoint est en préparation avec la Bhubaneswar Development Authority (BDA) pour faire du projet de réaménagement de la gare un succès.

Projet de réaménagement de la gare de Bhubaneswar : la gare de Bhubaneswar des chemins de fer indiens deviendra de classe mondiale ! Dimanche, le président du Conseil des chemins de fer, Suneet Sharma, a déclaré que la gare de la capitale d’Odisha serait transformée en une installation de classe mondiale. Actuellement, un plan conjoint est en cours de préparation avec la Bhubaneswar Development Authority (BDA) pour faire du projet de réaménagement de la gare un succès, a déclaré Sharma. Le président du Conseil des chemins de fer était en visite d’une journée dans la capitale de l’État afin d’examiner les projets ferroviaires en cours de la région avec les responsables de la zone ferroviaire de la côte est. Lors de l’inspection de la gare, Sharma a déclaré que plusieurs installations avaient été construites et que l’accent était mis sur le développement de la plate-forme, du hall, de l’éclairage, des salles d’attente, des ascenseurs et des toilettes.

Le président du Conseil des chemins de fer a déclaré que le plan de réaménagement de la gare de Bhubaneswar avait déjà été réalisé. Désormais, des actions sont engagées par le transporteur national afin d’achever au plus tôt les travaux du projet de réaménagement de la gare. Une plate-forme ainsi que deux lignes supplémentaires seront ajoutées à ce projet de réaménagement, a déclaré Sharma. La partie ferroviaire des travaux de développement sera effectuée par la Rail Land Development Authority (RLDA) et le reste des travaux sera effectué par la BDA, a déclaré le président.

En outre, le président du Conseil des chemins de fer a également examiné les projets ferroviaires en cours de la zone ferroviaire de la côte est avec le directeur général Vidya Bhushan, les directeurs des chemins de fer divisionnaires ainsi que d’autres hauts fonctionnaires. Sharma a félicité le chemin de fer zonal pour l’amélioration du système de suivi du projet, la cohérence, ainsi que le maintien de la première position parmi toutes les zones de chargement des chemins de fer indiens, selon East Coast Railways. Dans le but d’améliorer la qualité du service tant dans le chargement que dans le segment des passagers, le président du Conseil des chemins de fer a déclaré qu’une attention particulière devrait être accordée à la sécurité, en augmentant la capacité de la ligne grâce à la signalisation de bloc intermédiaire ainsi qu’au système de signalisation de bloc automatique, entre autres. .

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.