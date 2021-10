Un meilleur financement de l’OMS est nécessaire pour lutter contre les futures pandémies, selon le scientifique en chef Swaminathan

Scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé, Soumya Swaminathan

La scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Soumya Swaminathan, a averti jeudi que la prochaine pandémie n’était pas un « si » mais un « quand », et qu’elle pourrait attendre de se produire à tout moment. La pandémie a montré qu’une menace pour la sécurité sanitaire peut être aussi grave que tout autre type de menace pour la sécurité du pays et aussi pour le monde, a déclaré Swaminathan. Il est nécessaire de renforcer l’OMS afin qu’elle ait la capacité, l’infrastructure et les ressources nécessaires pour surveiller, se rendre dans les pays, inspecter et fournir une alerte précoce. Tout cela nécessiterait une augmentation du financement prévisible de l’OMS et un niveau élevé d’engagement politique, a déclaré le scientifique.

Cela deviendrait clair lors de la réunion du G-20 des ministres des Finances et des chefs d’État, et montrerait le type d’engagement qu’ils étaient prêts à prendre et à travailler ensemble, a-t-elle déclaré. Les pandémies ne pourraient pas être traitées un pays à la fois et appelleraient un accord mondial sur la gouvernance et le financement et une sorte de traité sur la pandémie. Un mécanisme de financement indépendant est nécessaire pour que dès qu’il y ait une pandémie, le financement puisse entrer en jeu, a-t-elle déclaré.

Le secteur privé développerait des médicaments, des diagnostics et des vaccins, mais les gouvernements devraient assurer la gestion, le financement, permettre les achats et assurer une distribution équitable aux niveaux national et mondial, a déclaré Swaminathan. Elle s’exprimait au Pune Security Dialogue on National Security organisé par le Pune International Centre, The Tribune Trust, The Policy Perspectives Foundation of Delhi et le Center for Advanced Strategic Studies. Le thème de la rencontre était « Préparation de la sécurité nationale à l’ère des catastrophes et des pandémies ».

Deux ans après le début de la pandémie, il y a eu 5 millions de décès documentés et notifiés avec de nombreuses familles touchées par les décès, les maladies et aussi les perturbations économiques, a-t-elle déclaré.

L’alerte précoce et la surveillance étaient d’une importance cruciale au niveau national et les pays auraient besoin d’un réseau de laboratoires connectés et travaillant à un niveau différent. À l’échelle mondiale, le diagnostic n’était pas une priorité, mais il est clair maintenant qu’il était important pour la sécurité sanitaire, a-t-elle déclaré. De plus, il y avait des problèmes avec les chaînes d’approvisionnement, la production même de produits de première nécessité tels que des masques, des gants, des médicaments, de l’oxygène, des diagnostics et des vaccins, qui devaient être résolus.

