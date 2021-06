Un meilleur skin Android en route ?

in

Xiaomi a annoncé la formation de l’équipe MIUI Pioneer. L’équipe vise à recueillir des commentaires et à résoudre les problèmes logiciels soulevés par les consommateurs. Xiaomi dit que l’initiative profitera également aux utilisateurs mondiaux.

La peau MIUI de Xiaomi a parcouru un long chemin depuis sa création en 2010, commençant comme le premier produit de l’entreprise avant même de produire du matériel. Depuis lors, le skin Android s’est développé pour offrir une tonne de fonctionnalités, mais un problème récent que nous avons noté est qu’il peut être extrêmement incohérent entre les appareils en termes de polissage/bugs.

Il semble que Xiaomi pourrait y remédier en annonçant le lancement de l’équipe MIUI Pioneer en Chine plus tôt cette semaine. Cette initiative vise à recueillir les commentaires des utilisateurs concernant le skin Android et à résoudre les problèmes logiciels rencontrés par les consommateurs.

“Nous espérons qu’en renforçant la communication en ligne avec nos utilisateurs, nous pourrons acquérir des connaissances et une compréhension plus approfondies de ces problèmes pour mieux servir nos utilisateurs”, a déclaré un représentant de Xiaomi à Android Authority. La société a également noté que plusieurs membres seniors de l’équipe font partie de l’équipe MIUI Pioneer, couvrant des aspects tels que l’assurance qualité, l’optimisation du matériel, etc.

MIUI est généralement divisé en deux versions distinctes, l’une ciblant la Chine et l’autre les utilisateurs mondiaux. Heureusement, Xiaomi nous a dit que le travail de l’équipe MIUI Pioneer ne se limite pas à la version chinoise.

« Le travail de cette équipe sera bénéfique pour les versions mondiales de MIUI et prendra également en compte l’expérience MIUI des utilisateurs mondiaux. Nous accueillons toute forme de commentaires et vous tiendrons au courant une fois que nous aurons plus de détails », lit-on dans une réponse par courrier électronique de Xiaomi à Android Authority.

Ce ne serait pas la première fois que nous voyions un fabricant de smartphones lancer une initiative axée sur les logiciels. LG a lancé son programme de centre de mise à niveau logicielle en avril 2018, mais nous pensions que la société laissait encore beaucoup à désirer dans notre dernier classement des mises à jour. Espérons donc que la nouvelle initiative de Xiaomi soit une entreprise plus réussie.