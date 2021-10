Un membre d’Antifa inculpé deux ans après l’attaque du journaliste conservateur Andy Ngo

Un homme de l’Oregon accusé d’avoir attaqué le journaliste conservateur Andy Ngo et d’avoir volé son téléphone portable lors d’une confrontation en 2019 a été inculpé, ont annoncé les autorités.

John Colin Hacker fait face à une accusation de vol au troisième degré après qu’un grand jury du comté de Multnomah a examiné les preuves contre lui, a déclaré le procureur du comté de Multnomah à Fox News.

L’auteur conservateur Andy Ngo a déclaré vendredi qu’un homme qui l’aurait attaqué et aurait pris son téléphone portable dans un gymnase avait été inculpé.

« J’espère que l’inculpation de M. Hacker la semaine dernière marque un changement dans le bureau du procureur de Portland », a déclaré Ngo dans un communiqué de presse diffusé vendredi par le Center for American Liberty, qui le représente dans un procès contre un groupe Antifa. « Pendant des années, trop d’extrémistes violents prétendant à tort se battre pour la ‘justice raciale’ se sont enfuis avec des campagnes de terreur et de violence contre les journalistes et les citoyens. »

Les images de l’incident montrent un homme tentant d’arracher le téléphone portable de la personne qui le filme à l’intérieur du gymnase, selon un tweet publié par Ngo montrant l’attaque présumée.

« Je vais casser votre (explétif) téléphone », a-t-on entendu dire pendant la rencontre.

Des membres d’Antifa font la queue lors d’un rassemblement d’extrême droite le 17 août 2019 à Portland, dans l’Oregon. Des manifestants antifascistes se sont réunis pour contre-manifester un rassemblement organisé par des groupes extrémistes d’extrême droite. (Photo de Stéphanie Keith/.)

Le Post Millennial, où Ngo est rédacteur en chef, a déclaré que Hacker avait vu son adhésion au gymnase révoquée à la suite de l’incident. Ngo n’a fourni aucun commentaire supplémentaire lorsqu’il a été contacté par Fox News.

Il a déposé une plainte en juin 2020 contre Rose City Antifa et d’autres qui l’auraient agressé des mois plus tôt. L’une des attaques présumées lui a valu une déchirure du lobe de l’oreille et une hémorragie cérébrale, a rapporté le média.

Hacker a répliqué avec une action en justice anti-SLAPP, qui a été rejetée, a déclaré le Liberty Center.

Ngo a été ciblé par Antifa dans le passé pour sa couverture de manifestations et de rassemblements violents et destructeurs où des membres ont agressé d’autres personnes et vandalisé des biens publics et privés.

« Deux ans plus tard, c’est enfin un pas dans la bonne direction pour l’état de droit à Portland, où Antifa opère en toute impunité », a déclaré Harmeet K. Dhillon, PDG du Liberty Center.

Andy Ngo, un journaliste basé à Portland, est vu couvert d’une substance inconnue après que des membres non identifiés de Rose City Antifa l’ont attaqué le 29 juin 2019 à Portland, Oregon (Photo de Moriah Ratner/.)

« Il y a encore un long chemin à parcourir pour la justice que mérite Andy Ngo », a-t-elle ajouté. « Andy a enduré des années de harcèlement, de graves menaces contre sa vie et l’incapacité de vivre dans sa ville natale aux mains de ces terroristes nationaux. C’est un bon début, mais nous espérons voir plus de ces actions. »