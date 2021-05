Un membre de ‘Boogaloo Bois’ plaide coupable en lien avec une tentative de fournir un soutien matériel au Hamas ⋆ .

Un membre du «Boogaloo Bois» a plaidé coupable pour avoir tenté de fournir un soutien matériel au groupe terroriste étranger Hamas.

Michael Solomon “a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère désignée”, selon le ministère de la Justice. «Selon des documents judiciaires, Michael Solomon, 31 ans, de New Brighton, Minnesota, était membre du« Boogaloo Bois », un groupe d’individus qui épousent de violents sentiments anti-gouvernementaux. Fin mai 2020, le FBI a ouvert une enquête sur Solomon et le co-accusé Benjamin Ryan Teeter, tous deux membres du «Boogaloo Bois» et d’un sous-groupe appelé «Boojahideen» », a déclaré le DOJ.

Les deux individus se sont entretenus avec une source humaine confidentielle qui, selon eux, appartenait au Hamas, ainsi qu’un agent infiltré du FBI qu’ils pensaient également être un membre du Hamas.

«Selon des documents judiciaires, le 10 juin 2020, Solomon et Teeter ont rencontré une source humaine confidentielle (CHS), que les accusés croyaient être un membre du Hamas. Au cours de cette réunion, Solomon et Teeter ont proposé d’aider le Hamas comme moyen de promouvoir les objectifs du Boogaloo Bois », a noté le DOJ. «Le 28 juin 2020, Solomon, Teeter et le CHS ont rencontré un employé infiltré du FBI (UCE) que Solomon croyait être un membre du Hamas. Au cours de cette réunion, Solomon et Teeter ont proposé de fabriquer des suppresseurs, des armes à feu introuvables et des armes à feu entièrement automatiques pour le Hamas.

Solomon et Teeter ont fabriqué plusieurs suppresseurs et les ont donnés aux deux personnes qu’ils croyaient appartenir au Hamas – ils avaient également l’intention de fabriquer et de fournir encore plus de suppresseurs.

«Le 6 juillet 2020, Solomon et Teeter ont acheté une perceuse à colonne dans le but de fabriquer des suppresseurs pour le Hamas. Solomon a admis que lui et Teeter avaient prévu d’utiliser la perceuse à colonne pour fabriquer également des suppresseurs pour les membres du Boogaloo Bois. Solomon et Teeter ont apporté la perceuse à colonne au domicile de Solomon et ont ensuite utilisé la perceuse à colonne pour fabriquer cinq suppresseurs », indique le communiqué de presse. «Le 30 juillet 2020, Solomon et Teeter ont livré les suppresseurs au CHS et à l’UCE en pensant que ces dispositifs seraient utilisés par l’aile militante du Hamas. Au cours de cette réunion, les accusés ont accepté de fabriquer des suppresseurs supplémentaires pour le Hamas, estimant que le prochain lot de suppresseurs serait utilisé contre le personnel militaire israélien et américain à l’étranger », a noté le DOJ.

«Solomon a admis que lui et Teeter avaient de nouveau rencontré l’UCE le 29 août 2020. Au cours de cette réunion, les accusés ont donné à l’UCE un ‘auto sear’ imprimé en 3D, croyant que l’auto sear serait utilisé par le Hamas pour convertir les semi- fusils automatiques en fusils entièrement automatiques. À ce moment-là, Solomon et Teeter ont accepté d’obtenir, et ont obtenu, une autre commande d’auto sears pour la CHS et l’UCE », selon le DOJ.