Un membre de DeBarge arrêté pour possession de méthamphétamine, selon la police

Chico DeBarge, membre du groupe DeBarge au cours de ses dernières années, a été arrêté pour possession de drogue au début du mois et son camping-car a été mis en fourrière. La police aurait trouvé de la méthamphétamine et de l’attirail de drogue à l’intérieur du camping-car de DeBarge, ont indiqué des sources à TMZ. Le chanteur de « Talk to Me » a lutté contre la dépendance ces dernières années, et il s’agissait de sa deuxième arrestation pour possession de drogue en 2021.

La police a été appelée le 6 novembre pour répondre à un signalement d’un homme provoquant des troubles à l’intérieur d’un camping-car, ont déclaré à TMZ des sources policières. À leur arrivée, ils ont trouvé DeBarge, 55 ans, à l’intérieur. Ils ont également découvert que l’immatriculation du camping-car avait expiré il y a plus de six mois. La police a mis le véhicule en fourrière et aurait trouvé à l’intérieur de l’attirail de drogue. Il a été arrêté et condamné pour « possession d’une substance contrôlée et possession d’attirail de drogue ». Il a été remis en liberté avec une promesse de comparaître sur citation.

Il s’agissait de la quatrième arrestation de DeBarge pour possession de drogue depuis 2007. Il a également été arrêté en novembre 2019 et janvier 2021. Lorsqu’il a été arrêté à Burbank, en Californie, en janvier, la police a déclaré à TMZ qu’il n’avait pas de pièce d’identité avec lui. Il a déclaré à la police qu’il était son frère aîné, James DeBarge, qui était également membre du groupe familial. La police l’a arrêté parce qu’il conduisait une voiture sans phares allumés la nuit et n’avait pas de plaques d’immatriculation. DeBarge avait deux passagères et la police aurait trouvé de la méthamphétamine et de l’héroïne sur lui lors de la fouille du véhicule.

Le groupe DeBarge était composé des frères et sœurs El, Mark, Randy, Bunny et James pendant leurs années les plus actives avec Motown à la fin des années 1970 et 1980. DeBarge a rejoint le groupe en 1988 après la sortie de leur dernier album studio. Avant de rejoindre le groupe familial, il a eu ses propres tubes avec Motown au milieu des années 1980, son plus grand étant le single « Talk to Me » de 1986. Il a également eu des succès avec « The Girl Next Door », « Kiss Serious » et « I’ve Been Watching You ». Sa carrière solo s’est arrêtée lorsqu’il a été reconnu coupable d’accusations de drogue. Il a repris sa carrière au milieu des années 1990 mais n’a pas sorti d’album depuis Addiction en 2009.

En avril, le fils de DeBarge, Dontae Anderson-DeBarge, 35 ans, a été poignardé à mort à Los Angeles. « Selon le sergent Fisher, commandant de la surveillance de la région de Van Nuys, un homicide s’est produit à l’endroit ci-dessus. La victime (M/B/35 ans) a été retrouvée avec de multiples coups de couteau », a déclaré le département de police de Los Angeles à EurWeb. « Il a été déclaré décédé sur les lieux par LAFD. Il n’y a aucune information suspecte. La victime est sans abri. On ne sait pas si elle est liée à un gang. »