Un membre de Hoy a peur, ils ont dit qu’ils prendraient la vie de leur fils

Dans un acte de courage et cherchant à protéger sa famille, le membre du programme Hoy, Mariana Echeverria Il a élevé la voix sur les réseaux sociaux, lorsqu’il a reçu un message selon lequel il affirmait qu’ils prendraient la vie de son fils s’il n’acceptait pas sa demande.

La conductrice a décidé de ne pas garder le silence face au terrible message qu’elle a reçu sur les réseaux sociaux d’un faux profil et qu’elle a demandé une photo sans vêtements en échange du maintien de son fils de moins d’un an.

Mariana Echeverría a décidé de révéler le message publiquement et a montré son énorme indignation envers ce type de situations, en plus de commenter qu’avec n’importe quel faux profil et sans information, n’importe qui peut dire n’importe quel non-sens et accomplir des actes aussi lâches que celui-ci.

Mariana, qui non seulement collabore avec lui Programme d’aujourd’hui mais aussi dans je tombe de rire, a clairement indiqué qu’il n’était pas intimidé et qu’il allait déposer une cyber-plainte pour ce fait.

L’actrice a également été soutenue en permanence par ses confrères et ses fans, eux aussi indignés par le message, notamment pour avoir osé se moquer d’un être aussi innocent qu’un bébé.

Mariana Echeverría ha demostrado ser uno de los rostros más queridos y carismáticos de la televisión, sobre todo por su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde a pesar de haber tenido a su hijo recientemente lo entregó todo, incluyendo sus lágrimas por sacar adelante el projet.

Le public a tellement aimé que la célèbre continue de collaborer avec la star du matin de Televisa et il ne serait pas surprenant qu’à un moment donné elle fasse partie des principaux chefs d’orchestre de l’émission.