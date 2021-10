Un membre de Hoy s’en prend « Il pleure tout le temps »

membre de Hoy fustige : « Il pleure tout le temps » | Instagram

« Il pleure tout le temps », le célèbre juge de fer de Les stars dansent aujourd’hui, Lolita courtois Il a fait ressortir son côté le plus dur et a attaqué l’une des participantes, assurant qu’elle pleurait et qu’elle devrait être éliminée de la compétition.

Le mécontentement de Lolita Cortés s’est produit après que Vanessa Arias, une célèbre participante à l’émission de téléréalité Hoy, soit apparue dans le concours mais pas pour danser, mais pour partager que son partenaire de danse, Eduardo Rodríguez, le ferait avec quelqu’un d’autre.

Vanessa a inquiété les acteurs et les téléspectateurs de la Programme d’aujourd’hui en révélant la raison pour laquelle elle n’apparaîtrait pas sur la piste de danse, car elle a apparemment une contracture, la même qui s’est produite lors des répétitions avec son partenaire de danse.

Poursuivant la compétition, l’acteur est apparu avec un autre jeune homme sur scène pour donner le meilleur de lui-même, mais le mécontentement de Dolores Cortés ne s’est pas arrêté. L’ancien juge de La Academia a assuré qu’Arias n’aurait jamais bougé, c’est pourquoi il ne sait même pas ce qu’est une contracture et l’a même appelée « échasses ».

Oh s’il te plait, une contracture, non non non, ça montre qu’il n’a jamais bougé, c’est pour ça qu’il ne sait pas ce qu’est une contracture, ça arrive parce qu’il ne danse pas, c’est un moustique, a assuré Lolita Cortés devant Hoy’s appareils photo.

Lolita Cortés a partagé que la danse aurait dû faire partie de la formation artistique du participant et qu’au lieu d’ajouter, elle soustrait, elle devrait donc quitter la compétition, assurant que cela nuit à Eduardo Rodríguez et qu’il serait préférable qu’il danse seul.

On est d’accord qu’elle conduit Eduardo vers un puits qui n’a pas de fin, la femme ne danse pas, elle pleure tout le temps, elle s’excuse, je dis qu’Eduardo danse seul.

Il convient de noter que dans la performance précédente du couple, Vanessa Arias a également reçu de sévères critiques de courtois, qui ont assuré qu’elle n’avait pas de rythme; tout en demandant à Eduardo d’agir dur car il pourrait y avoir quelque chose d’intéressant là-bas.

Arias a essayé de se défendre contre le juge le plus coriace de Hoy en soulignant qu’elle n’était pas une danseuse, qu’elle n’avait jamais dansé et qu’elle avait également des problèmes de dos. De son côté, Cortés a assuré que ces excuses ne fonctionnent pas puisqu’elle évalue ce qui est sur la piste, pas à l’extérieur et qu’en plus, elle a subi de multiples affections et chirurgies et continue toujours dans le théâtre musical.

Les Stars Dance Today ont été un succès Programme d’aujourd’huiDès sa première saison, le public est venu comme des abeilles au miel pour être captivé par les célébrités sur la piste et les scandales qui l’entourent.

Dès la première saison, Andrea Legarreta, Latin Lover et Lolita Cortés ont été juges de l’émission de téléréalité, une troisième qu’ils ont répétée lors de leur deuxième saison. Décidément, celle qui marque les esprits par ses critiques acerbes est Lolita Cortés, qui a aussi su reconnaître quand les participants s’efforcent de donner le meilleur d’eux-mêmes.