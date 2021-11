L’épisode présumé a eu lieu près du village de Snowshill dans les Cotswolds, dans le Gloucestershire. La chasse au renard, au cerf, au lièvre et au vison est illégale en vertu de la loi sur la chasse de 2004 qui s’applique à l’Angleterre et au Pays de Galles. Lynn Sawyer est membre du groupe Three Counties Saboteurs qui couvre également le Herefordshire et le Worcestershire.

Elle allègue qu’un membre de la North Cotswold Hunt s’est débarrassé du corps d’un cerf muntjac. La Chasse nie qu’elle chassait l’animal.

Lynn affirme que les chiens avaient traqué un renard, ajoutant qu’elle et d’autres saboteurs qui suivaient en voiture ont vu la chasse s’accélérer, suggérant qu’ils étaient proches.

Elle a dit que le whipper, qui aide les chasseurs et s’occupe des chiens, a été vu en train de faire claquer un fouet pour éloigner les chiens du corps.

Filmant du haut d’un mur de pierres sèches, les images de Lynn montrent une personne ramassant ce qu’elle a dit être l’animal mort, le jetant dans la forêt puis sautant par-dessus une clôture en fil de fer barbelé.

La militante des droits des animaux Lynn, qui chassait avant de devenir un saboteur, pense que la taille de la bête indique qu’il s’agissait d’un cerf muntjac.

Elle a dit: « C’est trop gros pour être un renard. C’est évidemment un cerf muntjac. »

Un saboteur de plus de 20 ans d’expérience, Lynn affirme que le whipper était avec les chiens quand ils rompaient – ou mangeaient – ce qu’ils avaient chassé.

Les saboteurs se sont rendus à l’endroit où, selon eux, le cerf s’était trouvé et ont étudié le sol autour de l’abattage présumé.

La police du Gloucestershire a ouvert une enquête.

Un porte-parole de la force a déclaré: « La police a reçu un certain nombre de rapports selon lesquels une chasse au renard a eu lieu dans les terres près de Hornsleasow au cours du week-end.

« Un appelant pensait que cela était lié à la chasse au nord des Cotswolds et des enquêtes sont en cours en ce moment. »

La police a récemment lancé une répression majeure contre la chasse illégale au renard dans le comté, utilisant des quads et des drones pour surveiller les chasses dans la région.

Traquer un mammifère sauvage ou le chasser hors de son abri est exonéré en vertu de la Loi sur la chasse si un certain nombre de conditions sont remplies, y compris le fait que cela soit fait pour éviter de graves dommages aux cultures, au gibier et au bétail.