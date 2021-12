Un membre de la distribution blanche utilise N-Word dans le dernier épisode

Un membre du casting de Below Deck s’est excusé d’avoir utilisé le mot N lors de l’épisode de lundi de l’émission de téléréalité Bravo. Heather Chase, l’hôtesse en chef du My Seanna, a utilisé des insultes racistes devant la matelot de pont Rayna Lindsey, qui est noire. Chase a crié le mot, que Bravo a censuré, alors qu’elle suivait Lindsey.

« Je suis désolée pour le mal que mon ignorance a causé à Rayna dans l’épisode de ce soir », a écrit Chase dans une déclaration qu’elle a publiée sur sa page Instagram lundi soir. Elle a dit qu’elle s’était excusée auprès de Lindsey « tout au long » de la saison, mais qu’elle « ne peut pas exprimer assez à quel point je suis vraiment désolée ». Chase a poursuivi: « Une partie de ma responsabilité en tant qu’hôtesse de l’air en chef est de fournir un environnement accueillant et sûr pour l’équipage et j’ai échoué. Au cours des neuf derniers mois, depuis le tournage de cet épisode, j’ai appris comment mes paroles et mes actions peuvent affecter les autres. et je m’engage à faire un meilleur travail à l’avenir. »

Source vidéo @BravoTV @NBCUniversal #BelowDeck pic.twitter.com/UfExhVL4R0 – OMFGRealityTV (@OMFGRealityTV) 14 décembre 2021

Dans l’épisode de lundi, l’équipe de My Seanna est sortie pour prendre un verre et dîner. Après que Chase et Lindsay soient allés aux toilettes ensemble, Chase a crié le mot N devant son coéquipier. Le lendemain matin, Chase a d’abord refusé d’admettre qu’elle avait dit l’insulte. Une fois que Lindsay lui a dit qu’elle l’avait dit, Chase s’est excusé. « C’est bon, je t’aime toujours, je te le dis juste », a déclaré Lindsay, rapporte Page Six.

Après la diffusion de l’épisode, Lindsey a profité de son histoire Instagram pour exprimer ses frustrations avec Bravo et ses co-stars. Elle était « très déçue » de la gestion de la situation par Bravo, accusant le réseau de « récompenser » Chase tout au long de la saison. Elle a estimé qu’il n’y avait aucun soutien de la part des producteurs, et seulement un « couple » d’entre eux l’a soutenue. Le capitaine Lee Rosbach « ne voulait tout simplement pas parler à » Chase », a écrit Lindsey.

L’utilisation de l’insulte par Chase « m’a vraiment un impact sur l’avenir » de la série, a écrit Lindsey. « Je commence à devenir vraiment découragé et malheureux. » Elle a également dit aux fans qu’elle n’avait jamais vraiment été amie avec Chase. « Je ne lui souhaite que le meilleur », a écrit Lindsey dans un article Instagram Story. « Elle est jeune et j’espère qu’elle pourra apprendre de ces erreurs. »

Alors que Lindsey espérait que Chase pourrait apprendre de ses erreurs, les utilisateurs d’Instagram ont trouvé les excuses de Chase fallacieuses. « Je me fiche de savoir qui le dit en premier, vous ne le dites pas. Jamais. Jamais. Jamais », a écrit une personne. « Ces excuses sont des phrases à la mode à copier/coller qui n’ont aucun sens », a ajouté un autre.

Under Deck en est maintenant à sa neuvième saison. C’est la première saison pour Lindsey et Chase. L’émission est diffusée les lundis Bravo à 21 h HE.