Un membre de la distribution de la nouvelle saison 14 de ‘RHOA’ crée déjà un drame avec des co-stars

Le tournage de la saison 14 de The Real Housewives of Atlanta est en cours et beaucoup anticipent le troisième retour d’OG Sheree Whitfield. La propriétaire de She by Sheree devrait être au centre des préoccupations de la saison à venir, avec son drame avec son bae de prison encore et encore, Tyrone Gilliams, au centre. Les deux tourtereaux ne seraient pas en bons termes, laissant son histoire en danger. Mais plusieurs rapports de la star de télé-réalité se battant contre ses co-stars circulent.

Whitfield serait en désaccord avec Drew Sidora. Sidora, une actrice, a rejoint le casting de la saison 13 et a joué un drame avec Kenya Moore et un ami de la série, Latoya Ali. Love B. Scott rapporte que Whitfield mange Sidora vivante dans leur querelle et qu’elle invite apparemment ses amis à faire du sale boulot également sur la série Bravo. Le rapport note que Sidora entre dans une explosion majeure avec l’amie de Whitfield, Fatum Alford.

Selon le blogueur Kempire, lors d’un casting à Blue Ridge, en Géorgie, Alford mentionne avoir entendu une rumeur selon laquelle le mari de Sidora, Ralph Pittman, est gay. Alford aurait entendu cette rumeur de l’assistant de Sidora. Sidora aurait riposté en qualifiant Alford de « petit chien b-h » lors d’une dispute et va encore plus loin en lançant des friandises pour chiens à Alford.

Sidora serait également en désaccord avec le débutant Sanya Richards Ross, une star de la piste. Marlo Hampton et Kenya Moore sont également en désaccord. Les deux ont récemment cessé de se suivre sur Instagram, mettant apparemment fin à leur trêve. Moore et Hampton ont eu une amitié en montagnes russes, devenant amis au cours de la saison 6 de la série et se brouillant à la saison 8. Ils ont mis leurs différences de côté à la fin de la saison dernière.

Kandi Burruss, détenteur d’une pêche depuis la saison 2, est également de retour cette saison. Porsha Williams et Cynthia Bailey ont toutes deux choisi de quitter la série et de se concentrer sur d’autres projets.