Un membre de la distribution originale tué dans le crossover ‘Grey’s Anatomy’

Le croisement Station 19 et Grey’s Anatomy s’est terminé par un adieu émotionnel au personnage d’Okieriete Onaodowan, Dean Miller. Le régulier de la série originale a été tragiquement tué dans une explosion dans une maison lors de l’épisode spécial de jeudi lorsque les pompiers de la station 19 et les médecins de Grey Sloan ont répondu à une explosion de gaz dans un quartier.

Les actions rapides de Dean ont réussi à sauver la vie de Vic (Barrett Doss) après qu’elle ait été électrocutée par une ligne électrique parasite, mais le pompier vétéran a été choqué lorsqu’une deuxième maison a explosé. Dean, qui envisageait déjà de quitter Seattle pour un travail à Oakland, a finalement succombé à ses blessures malgré les meilleurs efforts de Ben (Jason George), dévastant Vic dans la partie Grey’s Anatomy du crossover. À la suite de la mort de Dean, Ben et Bailey (Chandra Wilson) doivent s’occuper de sa jeune fille.

« Ce fut un plaisir d’être Dean. J’ai Shonda Rhimes, Stacy McKee, Krista Vernoff, Paris Barclay et ABC à remercier de m’avoir permis de lui donner vie », a déclaré Onaodowan dans un communiqué à Deadline jeudi. « Je suis reconnaissant d’avoir pu travailler avec l’équipe la plus aimante, la plus gentille et la plus dévouée de la télévision en réseau. Et surtout, merci aux fans d’avoir montré tant d’amour à Dean. J’espère qu’il vous a inspiré à changer votre monde pour le mieux. Sois le changement! »

Avant son rôle dans Station 19, Onaodowan a créé les rôles de James Madison et Hercules Mulligan à Hamilton et a joué Pierre dans Natasha, Pierre et la Grande Comète de 1812 avant de quitter la comédie musicale en 2017. Le showrunner de Grey’s Anatomy et Station 19 Vernoff a remercié Onaodowan dans une déclaration pour tout ce qu’il a apporté à la série, se qualifiant de « meilleure artiste et humaine » pour avoir eu l’opportunité de travailler avec l’acteur.

« Je suis navré par la perte de Dean Miller et que je ne puisse plus écrire pour Oak. Oak a un esprit expansif et était prêt et avide de nouveaux horizons artistiques – et j’ai vraiment hâte de voir ce qu’il fera ensuite , » elle a continué. « Ce sera puissant, ce sera profond et ce sera courageux parce que Oak est tout cela. »