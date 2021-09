Un membre de la famille Fast And Furious veut vraiment voir le retour de Gal Gadot

Cependant, comme révélé dans F9, Han n’a pas réellement péri; sa mort a été truquée par Mr. Nobody de Kurt Russell, et après être resté caché pendant plusieurs années, il a finalement retrouvé sa famille choisie et maintenant accompagné de sa pupille, Elle d’Anna Sawai. Donc, s’il est possible d’annuler la mort de Han Lue, étant donné que nous n’avons jamais vu le corps de Gisele Yashar après sa chute de cet avion, peut-être qu’elle pourrait être en vie aussi, et a été hors de la grille et a attendu le bon moment pour refaire surface.