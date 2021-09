Un membre de la famille royale est «incroyablement triste» de ne pas avoir rencontré Meghan Markle et la fille du prince Harry, Lilibet

La dynamique familiale compliquée et la pandémie de coronavirus en cours ont rendu les relations au sein de la famille royale particulièrement tendues, et la distance, à la fois émotionnelle et physique, a empêché le prince Charles de rencontrer Lilibet, la fille de trois mois du prince Harry et de Meghan Markle. “Je pense que le prince Charles veut vraiment rencontrer sa petite-fille”, a déclaré l’expert royal Nick Bullen à Us Weekly. “Le prince Charles est incroyablement triste de tout ce qui s’est passé. La famille voudra donc se rencontrer.”

La reine célébrera son jubilé de platine et Bullen pense que cette occasion historique pourrait être le bon moment pour que la famille se réconcilie. “Le Jubilé est une opportunité parfaite pour cela parce que si Harry et Megan reviennent … parce qu’ils doivent être vus soutenir la reine Elizabeth II”, a déclaré Bullen. “C’est un grand moment pour tout le monde d’être ensemble, et tout le monde va devoir bien jouer et bien se comporter parce que c’est le moment de la reine.” La grande célébration de ses 70 ans en tant que reine est prévue pour le 2 juin 2022 et sera combinée à son 96e anniversaire pour un jour férié de 4 jours au Royaume-Uni.

Alors que Harry et Meghan sont en désaccord avec le reste de la famille royale, Bullen espère qu’ils pourront trouver un terrain d’entente tout en célébrant la reine. “Tous les membres de la famille royale sont très conscients du fait que c’est son année”, a expliqué Bullen. “Ils vont la soutenir [and] les gros titres ne devraient pas être à leur sujet. » Bullen pense également que la reine « rencontrera certainement » son arrière-petite-fille, d’autant plus qu’elle est l’homonyme de Lilibet.

“Je pense qu’elle le voudrait vraiment. Comme la reine l’a toujours dit, Harry et Meghan sont des membres très aimés de la famille et je pense que la reine dépasse toutes ces petites querelles”, a poursuivi Bullen. “C’est sa famille. Bien sûr qu’elle veut être [with] eux.”

Harry et Charles sont en désaccord depuis un certain temps, et Harry a expliqué qu’il se sentait profondément blessé par son père dans son interview explosive avec Oprah Winfrey. “Je me sens vraiment déçu parce qu’il a vécu quelque chose de similaire, il sait à quoi ressemble la douleur … Archie est son petit-fils”, a expliqué Harry. “Je l’aimerai toujours. Il y a beaucoup de mal qui s’est passé. Je continuerai à en faire l’une de mes priorités pour guérir cette relation.”