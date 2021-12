Un membre de la famille royale testé positif au COVID-19 avant la célébration de Noël de la reine Elizabeth

La princesse Anne, fille unique de la reine Elizabeth II, ne pourra pas passer le premier Noël avec sa mère depuis la mort du prince Philip. Le mari d’Anne, le vice-amiral Sir Timothy Laurence, a été testé positif au COVID-19. Lundi, la reine a décidé de passer un autre Noël au château de Windsor au lieu de se rendre dans son domaine de Sandringham à Norfolk, en Angleterre.

Anne, 71 ans, et Laurence, 66 ans, devront passer les 10 prochains jours à s’isoler chez eux dans le Gloucestershire, conformément aux directives du gouvernement, rapporte PEOPLE. Laurence et Anne se sont mariées en 1992. La princesse royale a deux enfants de son mariage avec Mark Phillips, Zara Tindall, 40 ans, et Peter Phillips, 44 ans.

La vague de coronavirus omicron au Royaume-Uni a forcé les gens là-bas à repenser leurs plans de Noël, y compris la famille royale. La semaine dernière, la reine a d’abord annulé le traditionnel déjeuner d’avant Noël avec sa famille au château de Windsor. Lundi, la reine a également annulé le voyage à Sandringham et restera à Windsor à la place. L’année dernière, la reine et le prince Philip, décédés en avril à 99 ans, ont également passé Noël et le jour de l’An à Windsor.

La reine a décidé de rester à Windsor après « un examen attentif », a déclaré lundi une source royale à PEOPLE. La famille royale prévoyait de rendre visite à la reine pendant les vacances. Le prince Andrew et le prince Edward vivent près de la reine, ils devraient donc s’arrêter. On ne sait pas si le prince Charles ou son petit-fils, le prince William, s’arrêteront car ils habitent plus loin.

Alors que Noël sera très différent pour la famille royale cette année, le prince William et son épouse, Kate Middleton, ont participé à une émission télévisée spéciale, Royal Carols: Together at Christmas, qui sera diffusée vendredi soir au Royaume-Uni. Pendant le service, la duchesse de Cambridge a remercié ceux qui ont aidé leur communauté pendant la pandémie. William et Middleton ont également publié mercredi une déclaration pour remercier les travailleurs du NHS qui ont mis leur vie en danger pour aider les autres.

« Le dévouement et l’engagement de tout le personnel du NHS ont été impressionnants », ont écrit le duc et la duchesse. « Des infirmières, médecins et porteurs de première ligne à ceux dans les coulisses; vous avez continué malgré les difficultés, malgré l’épuisement et les longues heures, et malgré le tribut émotionnel que cette pandémie a exigé. Vous avez soigné des patients incroyablement malades et leurs familles, dans des circonstances rendues d’autant plus difficiles par ce virus, et votre compassion sans fin a eu tellement de sens dans les moments les plus sombres. »