Un membre de la production retrouvé mort

Ils ont récemment sorti un événement qui a sans aucun doute paralysé le cinéma et bien sûr des millions de personnes et c’est qu’ils ont trouvé sans vie à l’un des membres de la production du prochain film d’Indiana Jones.

Comme indiqué, Nic Cupac il s’est spécialement rendu au Maroc pour monter une scène compliquée de « Indiana Jones ».

C’est vrai, l’un des membres du nouveau film « Indiana Jones » qui s’est spécialement rendu au Maroc pour monter une scène compliquée, a été retrouvé mort dans son hôtel, a rapporté « The Sun ».

A noter que Nic Cupac a travaillé dans les domaines des caméras et de l’électricité pour 58 films et programmes télévisés depuis 2000, ayant déjà plus de 20 ans de travail.

Son CV comprend des projets tels que la saga « Harry Potter », « The Da Vinci Code », « Guardians of the Galaxy », « Jurassic World : Fallen Kingdom » et « Venom : Let There Be Carnage ».

Malheureusement, ce nouveau film « Indiana Jones » a connu plusieurs incidents, dont le premier a eu lieu lorsqu’il a été suspendu pendant trois mois en raison de la blessure à l’épaule de Harrison Ford, puis il y a eu un retard en raison du virus qui a éclaté à la fin du année 2019.

James Mangold dirigera ce nouvel opus, dans lequel Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen sont également à l’affiche.

Nic Cupac, 54 ans, a apparemment et malheureusement perdu la vie de causes naturelles, selon « The Sun ».

En revanche, pratiquement toutes les futures versions liées au MCU ont été retardées, certaines de quelques semaines, d’autres de quelques mois.

Et c’est ainsi que l’une de ses futures sorties les plus attendues, le cinquième film d’Indiana Jones, a été reportée de près d’un an.

Le nouveau calendrier ressemble à ceci :

Indiana Jones 5 – Retardé du 29 juillet 2022 au 30 juin 2023

C’est sans doute le problème de la planification de ces grands événements avec des films interconnectés.

Comme vous pouvez le voir, il y a un ordre spécifique pour eux qui ne peut pas être modifié, et quand l’un est retardé, non seulement il entraîne tous ceux qui viennent derrière, mais il tire aussi ceux qui sont devant, car il ne peut pas passer trop de temps entre un film et un autre, pour que les spectateurs ne perdent pas le fil.