Un membre de la reine critique Sacha Baron Cohen pour les accusations de Freddie Mercury dans le film

Roger Taylor, l’un des membres fondateurs de Queen, dit qu’il pense que la bonne personne a obtenu le poste en ce qui concerne le rôle du leader Freddie Mercury dans le film 2018 Bohemian Rhapsody. Rami Malek a finalement décroché le rôle –– pour lequel il a remporté un Oscar –– mais, le cerveau de Borat, Sacha Baron Cohen, était à l’origine en pourparlers pour s’attaquer au biopic de Mercury en tant que personnage principal.

S’exprimant sur la possibilité que Cohen fasse le travail, Taylor n’a pas mâché ses mots en parlant au magazine Classic Rock. « Je pense qu’il aurait été parfait. Sacha est arrogant, au moins », a déclaré Taylor, par Metro. « Il mesure également 15 cm de trop. Mais j’ai regardé ses cinq derniers films et je suis arrivé à la conclusion qu’il n’était pas un très bon acteur. Je me trompe peut-être. Je pensais que c’était un comédien subversif tout à fait brillant, c’est ce qu’il fait très bien. Quoi qu’il en soit. , je pense que Rami a fait un travail brillant dans un rôle presque impossible. »

Le réalisateur du film, Stephen Frears, a partagé dans une précédente interview avec Vulture que le film de Cohen s’était effondré parce que les membres du groupe ne pensaient pas que les idées du baron Cohen étaient alignées avec le film qui capturait délicatement la nature délicate qu’ils pensaient que l’histoire de Mercury requérait. « Sacha voulait faire un film très scandaleux, que j’imagine que Freddie Mercury aurait approuvé », a déclaré Frears à l’époque. « Scandaleux en termes d’homosexualité et scandaleux en termes de scènes de nu sans fin. Sacha aimait tout ça. » Il a poursuivi en ajoutant: « Vous pouviez toujours dire qu’il y aurait des problèmes avec le reste du groupe. Parce que [Sacha] était si scandaleux et ils ne l’étaient pas. Ils étaient beaucoup plus conventionnels. »

Cohen a finalement décidé de se retirer du projet. La star de Borat a déclaré à Howard Stern en 2016 qu’un des membres du groupe voulait que le film montre l’histoire complète de la vie de Mercury. « Écoutez, personne ne va voir un film où le personnage principal meurt du sida et vous continuez à voir le groupe », a expliqué Baron Cohen à l’époque. David Fincher, qui a déjà été courtisé pour diriger le film, s’est penché sur le travail du baron Cohen en disant « il est si habile et précis ». « Il est tellement intelligent à propos des choses qu’il fait. Il est si réfléchi. Il est si calme et réfléchi et choisit ses mots de manière si précise », a-t-il déclaré.