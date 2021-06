Un membre de la sécurité de la délégation uruguayenne détenu pour harcèlement sexuel

21/06/2021 à 17h52 CEST

Un responsable de la sécurité de la délégation uruguayenne participant à la Copa América a été arrêté ce lundi par la police accusé d’intimidation et de harcèlement sexuel d’un employé de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol).

Tel que rapporté par la police militaire de Cuiabá, les événements se sont produits dimanche soir, lorsque Le suspect de 45 ans, dont l’identité n’a pas été communiquée, aurait harcelé une femme de 46 ans à l’hôtel où séjourne l’équipe uruguayenne dans cette ville, l’une des quatre au Brésil où se déroule le tournoi continental.

Selon le communiqué publié par la police militaire, la femme, un responsable de la sécurité embauché par la Conmebol, a déclaré que vers 22h00 heure locale (13h00 GMT) le sujet l’avait saluée et peu après a commencé à la harceler.

« À une occasion, il lui a demandé à quelle heure elle sortait, combien d’argent gagnait-elle, lui a demandé un baiser et a déposé un billet de 10 reais (environ deux dollars) sur le banc où il était assis. Elle a refusé. , mais il a mis un autre billet de 10 vrais dans la poche de son manteau “, indique le communiqué.

La police a déclaré que des membres de l’équipe de sécurité de l’hôtel avaient vu ce qui s’était passé à travers des caméras de surveillance et lorsqu’ils ont réalisé que l’homme tenait la femme par le bras, ils se sont rendus sur les lieux, mais le sujet était déjà parti.

Le suspect a été convoqué dans sa chambre par les autorités et a nié les plaintes de la femme. Il a ensuite été transféré au département de police spécialisé pour la défense des femmes, où il a été condamné à une amende pour harcèlement et harcèlement sexuel et a été renvoyé à une audience de garde à vue.

Face aux faits, La Conmebol a publié une brève déclaration dans laquelle elle a déclaré qu’elle rejetait et condamnait « fermement » toute forme de harcèlement sexuel. et a déclaré qu’il resterait attentif aux décisions des autorités traitant la plainte.

“La Conmebol continuera à travailler pour un football exempt de discrimination, de violence et de harcèlement et en faveur du sport en tant qu’instrument de développement et de croissance des personnes et de la société”, a-t-il souligné.