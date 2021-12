Un membre de l’Assemblée du Tennessee dépose un projet de loi pour arrêter illégalement le financement par l’État des étudiants aux États-Unis

Le représentant de l’État du Tennessee, Bruce Griffey, a déposé un projet de loi qui permettrait aux écoles publiques de refuser l’inscription et à l’État de ne pas financer l’éducation des étudiants réputés se trouver illégalement dans le pays.

House Bill 1648 dit qu’un district scolaire local ou une école publique à charte peut « inscrire ou refuser d’inscrire un élève qui est illégalement présent aux États-Unis ».

Griffey a déclaré sur Facebook que son projet de loi « se concentre sur les dépenses coûteuses liées à la fourniture d’une éducation publique gratuite et subventionnée par les contribuables aux illégaux dans [Tennessee] et appelle à son financement.

Le projet de loi permettrait à l’État de suspendre le financement des étudiants réputés se trouver illégalement dans le pays et que les districts scolaires choisissent de s’inscrire. Le financement de ces étudiants relèverait de la seule responsabilité du district et l’État serait dégagé de toute responsabilité contre toute action concernant ce financement.

Les districts ne seraient pas non plus autorisés à compter les étudiants se trouvant illégalement dans le pays dans les calculs de financement de l’État du programme d’éducation de base.

En réponse au projet de loi, la Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition (TIRRC) a déclaré : « Il est dans le meilleur intérêt des communautés et de notre État que tous les enfants, peu importe comment ils sont venus ici ou d’où ils viennent, d’avoir accès à l’éducation. . À maintes reprises, les immigrants, les réfugiés et nos alliés se sont levés pour arrêter chacun des projets de loi anti-immigrants et anti-réfugiés du représentant Griffey, et ce ne sera pas différent.

Griffey, cependant, a souligné les 4,8 milliards de dollars dépensés chaque année par l’État pour le financement de l’éducation publique.

« Selon la Federation for American Immigration Reform, en 2017, 383 millions de [Tennessee’s] Le budget de l’éducation a été consacré au financement de l’éducation des illégaux », a déclaré Griffey dans son article sur les réseaux sociaux. «Alors que les illégaux continuent d’affluer à travers notre frontière en nombre record en vertu des politiques défaillantes de l’administration Biden, il est inévitable que ce chiffre soit nettement plus élevé en 2021 qu’il ne l’était en 2017.

« Les habitants du Tennessee ne devraient pas avoir à payer des centaines de millions de dollars de dépenses résultant d’actes criminels auxquels le gouvernement fédéral ferme les yeux. »

