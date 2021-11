Un membre de l’audience de l’heure des questions de la BBC se heurte à Jordan Peterson au sujet de la corruption en politique | Royaume-Uni | Nouvelles

Un membre de l’auditoire de l’heure des questions questionne la « moralité » des conservateurs

S’exprimant devant des membres du public à Beckenham, Jordan Peterson, 59 ans, a expliqué comment des individus extrêmement prospères sont dissuadés d’entrer en politique à cause de ce qu’ils doivent abandonner. La discussion intervient après que l’ancien secrétaire d’État d’Irlande du Nord, Owen Paterson, 65 ans, a démissionné de son poste de député du North Shropshire à la suite d’un scandale de lobbying.

Depuis lors, les députés ont voté en faveur de l’amendement du Premier ministre visant à réprimer les seconds emplois.

Boris Johnson, 57 ans, a également semblé reconnaître qu’il avait mal géré la débâcle.

Lors de sa comparution devant le comité des conservateurs de 1922, M. Johnson a concédé: « Sur une route dégagée, j’ai écrasé une voiture dans un fossé. »

Mais M. Peterson, originaire du Canada, a déclaré: « Je connais beaucoup de gens qui ont eu des carrières incroyablement réussies et ils détestent souvent aller dans le domaine politique malgré l’énorme expertise qu’ils ont développée parce qu’ils doivent mettre tout ce qu’ils ont déjà accompli en attente ou en faucon, en un sens, pour entrer dans la sphère publique.

Le psychologue clinicien a ajouté : « Je comprends le problème des conflits d’intérêts, mais l’un des problèmes avec cela est que les personnes les plus compétentes dans de nombreux domaines sont dissuadées de se lancer dans une carrière politique car cela nécessite le sacrifice improductif de tout ce qu’ils ont construit et alors quoi cela, dans un certain sens, nous prive de certaines des meilleures personnes qui pourraient considérer la politique comme un mode de service public et c’est donc un problème compliqué à essayer de résoudre.

Mais un membre de l’assistance n’a pas semblé d’accord avec l’analyse de M. Peterson.

« Simplement pas vrai ! » Un membre du public de QT se heurte à un panéliste pour corruption en politique (Image: BBC)

Owen Paterson (Image : .)

Elle a demandé : « Pourquoi supposons-nous que ces personnes sont les « meilleures personnes » ? »

Le membre du public a ensuite déclaré: « Ce ne sont évidemment pas les meilleures personnes pour le travail! »

Le couple s’est ensuite penché sur le problème, l’auteur de « 12 règles pour la vie » ayant répondu: « Parce qu’ils ont fait preuve d’une compétence extrême dans au moins un domaine de leur carrière. »

Le membre du public n’en avait rien à faire, elle a plutôt répondu: « C’est bancaire, c’est pourquoi nous sommes dans la situation où nous sommes avec des gens comme les politiciens que nous avons en ce moment qui sont corrompus. »

Après une longue analyse psychologique, M. Peterson a déclaré que seulement trois pour cent de la population sont psychopathes et a suggéré que le nombre reste ainsi, car emprunter une telle voie « n’est pas une très bonne stratégie ».

Mais, et avec les rires de ses collègues membres du public, elle a répondu: « Alors pourquoi ces trois pour cent sont-ils élevés en tant que nos dirigeants? »

Boris Johnson (Image : .)

M. Peterson, qui à ce stade avait été engagé dans l’affrontement pendant 80 secondes, s’est exclamé: « Ils ne le sont pas, ils ne le sont pas, c’est faux et penser de cette façon est contre-productif cynique. »

Il a ajouté : « De supposer aveuglément que cela est plus caractéristique, disons, de vos dirigeants politiques que de vous, par exemple, en tant que personne, ou que c’est plus spécifiquement caractéristique des dirigeants politiques que des personnes qui opèrent au plus haut niveau. de capacité dans d’autres domaines, c’est une sorte de cynisme vide de sens, cela ne sert pas bien les gens et ce n’est pas le cas des gouvernements ou des pays raisonnables. »

« Ce n’est tout simplement pas vrai. »

Mais tous les téléspectateurs ne semblaient pas satisfaits de l’apparence de M. Peterson.

L’animateur de LBC, Iain Dale, 59 ans, a tweeté : « Beaucoup de gens pensent que Jordan Peterson est un homme qui a des choses intéressantes à dire. Il n’est pas à la hauteur de cette réputation à l’heure des questions. Très étrange. »

Un téléspectateur, Andrew Parnall, a posté sur les réseaux sociaux : « Jordan Peterson sur #bbcqt a longuement parlé en ne disant absolument rien que je puisse comprendre. Il était un gaspillage complet de la chaise d’un panéliste.

Jordan Peterson (Image : BBC)

Fiona Bruce (au milieu) et le panel de l’heure des questions de cette semaine (Image : BBC)

Un autre téléspectateur, utilisant la poignée @ Yorkshire77, a ajouté: « Jordan Peterson est un homme qui critique des livres sans les lire #bbcqt. »

@SalimAWriter a poursuivi en déclarant: «Peterson était comme un robot défectueux, glissant toutes les quelques secondes, jaillissant des phrases préprogrammées à chaque fois qu’il était poussé. Encore 10 minutes et Fiona aurait dû le brancher pour recharger entre les questions. #bbcqt.

La psychologue canadienne a rejoint l’animatrice de la BBC Fiona Bruce, 57 ans, à Beckenham aux côtés du ministre conservateur de l’Emploi Mims Davies, 46 ans, de la députée travailliste de Walthamstow Stella Creasy, 44 ans, du porte-parole du SNP Westminster Business Stephen Flynn, 33 ans, et de l’ancien procureur de la Couronne pour le Nord-Ouest. d’Angleterre Nazir Afzal, 59 ans.

Au cours de l’épisode de l’heure des questions d’hier, le panel a également discuté des engagements du gouvernement en matière de transport, de la crise actuelle des migrants et du racisme dans le cricket.

La semaine prochaine, Mme Bruce se rendra à Cardiff pour le prochain épisode de l’heure des questions.

L’émission sera diffusée sur BBC One jeudi à 22h35.