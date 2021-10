Un membre de l’auditoire de l’heure des questions critique l’UE pour sa ligne de pêche en cours – « Ciblez le Royaume-Uni » | Royaume-Uni | Nouvelles

Au cours de l’heure des questions d’hier soir, un membre du public a affirmé que l’attitude de l’UE envers le Royaume-Uni était à blâmer pour les problèmes de pêche en cours sur la côte sud. Fiona Bruce de la BBC a été rejointe à Stockport par la ministre conservatrice du Trésor Lucy Frazer, 49 ans, la secrétaire en chef fantôme du Labour Bridget Phillipson, 37 ans, le président de NatWest né à Blackley, Sir Howard Davies, 70 ans, l’économiste Miatta Fahnbulleh, 42 ans, et Dragons’ Jenny Campbell, entrepreneure de Den, 60 ans.

Il y a un différend en cours sur le nombre de permis délivrés aux pêcheurs français par les autorités britanniques.

Les observateurs affirment que le président français utilise le différend pour paraître dur avant les élections présidentielles de l’année prochaine – où Emmanuel Macron espère obtenir un second mandat.

Le membre de l’auditoire a déclaré: « Je pense que c’est juste une continuation de l’attitude de l’UE, de la France et de tous ces pays envers le Royaume-Uni depuis l’époque du Brexit.

« Le Brexit est terminé, nous avons avancé et nous devons juste continuer, mais l’UE, la France et tous les autres pays semblent toujours avoir ce point et essaient de cibler le Royaume-Uni à chaque fois. »

Mercredi, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Les menaces de la France sont décevantes et disproportionnées, et ne correspondent pas à ce que nous attendrions d’un proche allié et partenaire.

« Les mesures menacées ne semblent pas être compatibles avec l’accord de commerce et de coopération (ATC) et le droit international plus large, et, si elles sont appliquées, elles feront l’objet d’une réponse appropriée et calibrée. »

« Nous transmettrons nos préoccupations à la Commission européenne et au gouvernement français. »

Le membre du public de l’heure des questions de la BBC a ajouté: « Cela montre simplement leur attitude. » Et a souligné comment Bruxelles est entrée dans une nouvelle querelle avec la Pologne au sujet de la règle de la CJCE.

Il a poursuivi: « Nous avons vu à nouveau dans les nouvelles cette semaine qu’ils ciblent maintenant la Pologne. Ils ont eu des ennuis avec l’UE et causent à nouveau tous ces problèmes. »

Selon un haut responsable du parti au pouvoir en Pologne, une querelle sur la primauté du droit de l’UE a commencé alors que la Pologne pourrait adopter une stratégie de « sale reste » et arrêter la machine politique de l’UE.

Le désaccord avec Bruxelles et Varsovie sur l’État de droit a atteint un nouveau sommet et pourrait voir les objectifs de l’UE de devenir neutres en carbone d’ici 2050 abandonnés.

Lors d’un sommet avec les dirigeants européens à Bruxelles cette semaine, la Pologne a appris qu’environ 51 milliards de livres sterling de fonds européens étaient menacés si la Pologne ne respectait pas les règles de l’UE.

Fiona Bruce se rendra de Stockport à Eastleigh pour l’épisode de l’heure des questions de la semaine prochaine.

Le panel complet n’a pas encore été annoncé, mais devrait inclure la députée du Parti vert Caroline Lucas.