Un ancien membre de « Rust » rejette le sabotage 0:59

. – Serge Svetnoy, membre de l’équipe du film « Rust », a porté plainte contre plusieurs personnalités, dont Alec Baldwin, au centre de la fusillade mortelle sur le tournage qui a coûté la vie au directeur de la photographie du film.

Le procès de Svetnoy a été déposé à Los Angeles contre diverses sociétés et personnes impliquées dans le film, y compris des producteurs et deux membres d’équipage. Il accuse Baldwin, le directeur adjoint David Halls, l’armurier Hannah Gutierrez Reed et d’autres de négligence qui lui a causé une « grave détresse émotionnelle ».

Le procès intervient après que Baldwin a tiré avec une arme à feu contenant une balle réelle lors d’un procès le mois dernier, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le directeur Joel Souza. Baldwin avait déclaré qu’il pensait que l’arme n’avait pas de cartouches réelles, selon des documents judiciaires.

Hutchins, 42 ans, a été transportée par avion vers un hôpital, où elle a été déclarée morte. Souza, 48 ans, a été blessé par balle à l’épaule et se remet.

Ce que dit le procès

Svetnoy, qui occupait le poste de chef éclairagiste sur le plateau, a été touché par des « matériaux de décharge » du coup fatal, notant que la balle l’a manqué de peu, selon le procès. Il reproche entre autres aux producteurs du film de ne pas avoir engagé un armurier compétent et expérimenté.

« En termes simples, il n’y avait aucune raison de mettre une vraie balle dans ce revolver Colt .45 ou de la faire apparaître n’importe où sur le plateau de Rust, et la présence d’une balle dans un revolver représentait une menace mortelle pour tous ceux qui la regardaient. se trouvaient à proximité, « affirme le procès, alléguant un défaut de » mise en œuvre et de maintien des normes de l’industrie pour la garde et le contrôle des armes à feu utilisées sur le plateau. «

Le procès accuse les producteurs du film d’avoir manqué à leurs obligations en autorisant le stockage de balles réelles sur le plateau.

« Le plaignant est informé et croit, et sur ces informations et convictions allègue que les munitions utilisées sur l’ensemble » Rust » n’ont jamais été stockées en toute sécurité et ont simplement été laissées sans surveillance dans le camion de soutien « , indique le procès.

CNN a contacté les représentants de Baldwin, Halls et Gutierrez Reed, ainsi que la société de production cinématographique « Rust », mais n’a reçu aucune réponse immédiate.

L’avocat de Gutierrez Reed, Jason Bowles, a publié une déclaration mercredi, se demandant comment les balles en direct se sont retrouvées dans la boîte « réplique » et qui les y a mises.

« Nous sommes convaincus qu’il s’agissait d’un sabotage et Hannah est accusée », a déclaré Bowles. « Nous pensons que la scène a également été modifiée avant l’arrivée de la police. »

Les producteurs de ‘Rust’ répondent

Auparavant, Rust Movie Productions LLC a déclaré : « La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est la priorité absolue de Rust Productions et de toutes les personnes associées à la société. Bien que nous n’ayons été informés d’aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires dans le décor, procédera à un examen interne de nos procédures pendant l’arrêt de la production. »

Selon le procès, Svetnoy et Hutchins étaient considérés comme des « amis proches », ayant travaillé ensemble sur neuf films depuis 2017.

Svetnoy a déjà parlé de son traumatisme causé par l’incident, publiant sur Facebook que « je la tenais dans mes bras pendant qu’elle mourait » et « ses mains étaient tachées de sang ». Il a également partagé sur Facebook ce qu’il a appelé la dernière photo de Hutchins dans le tournage du film au Nouveau-Mexique.

Jenn Selva de CNN a contribué à ce rapport.