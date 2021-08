Un membre de l’équipe de campagne présidentielle coréenne emprisonné pour Shilling Scamcoin Crypto new media

Source : AdobeStock / Rawf8

Un ancien membre de l’équipe de campagne électorale du président sud-coréen Moon Jae-in en 2017 et un universitaire de premier plan ont été condamnés à deux ans de prison pour leur rôle dans une escroquerie cryptographique qui a amassé plus de 18 200 USD.

Selon Yonhap et Fn News, l’individu – non grisé par les tribunaux et les médias pour des raisons juridiques – a 65 ans et aurait fait partie de l’équipe de campagne qui a vu Moon remporter une victoire écrasante aux élections générales de 2017. L’individu est également un ancien professeur, bien que le nom de son université n’ait pas été divulgué. En tant que membre de l’équipe de campagne de Moon, l’individu, que les tribunaux ont appelé « A », a été accusé d’avoir aidé à créer une politique financière.

Mais il semble qu’A ait également eu une activité secondaire lucrative en 2017, à savoir la promotion d’une arnaque cryptographique. Le tribunal a appris que A avait aidé les promoteurs d’une pièce frauduleuse nommée Coal à vendre leurs « jetons » à des investisseurs sans méfiance.

A, qui a été reconnu coupable d’accusations de fraude, avait affirmé qu’ils avaient simplement « participé » à « des conférences destinées à informer le public sur la crypto-monnaie ». Mais les procureurs ont expliqué que ces “conférences” étaient en fait des sessions de recrutement d’investisseurs qui ont aidé A et un certain nombre de ses associés à duper quelque 5 000 personnes sur un total de plus de 18 200 USD.

Lors des séances, a déclaré le tribunal, A a déclaré aux participants que les protocoles du jeton étaient «absolument impossibles» à pirater et qu’il s’agissait d’une monnaie électronique «certifiée par des autorités telles que le [central] Banque de Corée et la réglementation] Service de surveillance financière. “

Le PDG de Coal Coin a été condamné à une peine de prison en mai de cette année, mais le tribunal a appris que c’était A qui avait donné au jeton “sans valeur” un vernis d’autorité – malgré le fait que A était pleinement conscient que le jeton était un faux .

A a également déclaré que les investisseurs pouvaient s’attendre à d’énormes retours sur investissement dans le jeton.

Lors de la détermination de la peine, le président d’une section de la Tribunal de district de Séoul déclaré:

«Le défendeur savait que la pièce ne valait rien, mais a nourri l’illusion que le développement de la pièce était terminé. La contribution de A n’était pas petite. Certains des investisseurs ont décidé de se séparer de leur argent sur la base de la recommandation de A. »

A, a ajouté le juge, “savait que la pièce ne pouvait pas être utilisée comme prévu et n’avait aucune valeur à moins qu’elle n’ait passé des étapes de preuve et de vérification strictes”, mais a laissé entendre que le tribunal avait été indulgent pour “une grande partie des dommages-intérêts”. [investors’ stakes]» avait été « récupéré ».

