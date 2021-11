Un membre de l’équipe ‘Indiana Jones 5’ retrouvé mort sur place au milieu des revers de tournage

La production Indiana Jones 5 est en deuil après la mort tragique d’un membre de l’équipe lors d’un tournage au Maroc. Nic Cupac, un vétéran de 54 ans de plusieurs grandes superproductions hollywoodiennes, a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel à Fès, au Maroc. Il s’agit du dernier revers du film après avoir fait face à plusieurs retards de coronavirus et à la blessure à l’épaule de Harrison Ford au cours de l’été.

Cupac serait mort de causes naturelles, a rapporté The Sun. Walt Disney Studios a précisé que sa mort n’était pas liée à la production. « Nos pensées vont à la famille et aux amis de Nic Cupac, un collègue incroyablement talentueux et membre de la communauté cinématographique qui nous manquera beaucoup », a déclaré jeudi un représentant de la production au New York Post. « Son décès soudain n’était pas lié à la production. Nic était une emprise sur la 2e unité. »

Cupac était un vétéran d’Hollywood, travaillant dans les départements caméra et électrique sur plus de 50 productions, selon son profil IMDb. Ses crédits incluent Jurassic World: Fallen Kingdom, Solo: A Star Wars Story, Venom: Let There Be Carnage, Cruella, Fantastic Beasts and Where to Find Them, et Guardians of the Galaxy. « L’un des meilleurs – m’a tellement appris quand j’ai commencé », a déclaré l’un de ses collègues au Sun. « J’ai le cœur brisé. Nic était un homme tellement adorable », a déclaré un autre.

La semaine dernière, The Sun a rapporté que plus de 100 membres d’équipage d’Indiana Jones 5 sont arrivés à Fès pour filmer une poursuite en pousse-pousse juste avant que le gouvernement marocain n’interdise tous les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni en raison de l’augmentation des cas de coronavirus. Ford et Phoebe Waller-Bridge devaient rejoindre la production là-bas, après le tournage en Italie, mais il n’est pas clair s’ils seront autorisés à le faire. « L’interdiction de vol a laissé tout en l’air », a déclaré une source au Sun. « On ne sait pas ce qui se passera une fois la scène terminée, mais ils pourraient bénéficier d’une exemption spéciale pour rentrer chez eux. »

Indiana Jones 5 a rencontré plusieurs problèmes pendant la production au cours de l’été. Le plus gros est survenu lorsque Ford, 79 ans, s’est blessé à l’épaule. La blessure aurait retardé la production plus longtemps que Disney ne l’avait prévu. Il n’a repris le travail en Italie qu’il y a deux semaines, note le New York Post. Indiana Jones 5 a été annoncé pour la première fois pour une sortie en 2019, mais il a été retardé plusieurs fois depuis lors. Son ouverture est désormais prévue le 30 juin 2023.

Le film encore sans titre sera le premier film d’Indiana Jones non réalisé par Steven Spielberg, puisque James Mangold (Walk the Line, Ford v. Ferrari) a été embauché pour le remplacer. Le scénario a été écrit par Molgold avec les frères Jez et John-Henry Butterworth. Il s’agit de la première production non-Star Wars de Lucasfilm depuis le rachat du studio par Disney en 2012. Outre Ford et Waller-Bridge, le casting comprend également Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson, Toby Jones et Antonio Banderas.