Un membre de l’équipe olympique ougandaise testé positif au Covid à son arrivée au Japon

20/06/2021 à 10h28 CEST

Un membre de l’équipe olympique ougandaise a été testé positif au COVID-19 à son arrivée au Japon pour participer à la Jeux de Tokyo, comme l’ont rapporté aujourd’hui les autorités japonaises, qui ont envoyé l’athlète dans un centre de quarantaine.

L’athlète ougandais est le premier positif pour COVID détecté dans les tests obligatoires auquel tous les participants étrangers aux Jeux doivent se soumettre, et s’est inscrit dans la deuxième équipe étrangère qui débarque sur le territoire japonais pour l’événement sportif.

La contagion a été confirmée par le ministre japonais en charge de la riposte contre la pandémie, Yasutoshi Nishimura, dans des déclarations à la chaîne d’État japonaise NHK.

Les autorités japonaises ont refusé l’entrée sur le territoire japonais à l’athlète infecté et l’ont envoyé dans des structures médicales spéciales pour ce type de cas, selon le même média, qui précise également que les huit autres membres de l’équipe ougandaise seront mis en quarantaine dans d’autres installations.

L’entourage du pays africain comprend des boxeurs, des haltérophiles, des nageurs et des entraîneurs, et ils sont arrivés à l’aéroport de Narita à Tokyo la veille, avec l’intention de se rendre à Osaka pour rester dans un centre d’entraînement avant les Jeux de Tokyo.

Toute l’équipe avait été vaccinée avec les deux doses du vaccin AstraZeneca et avait un certificat attestant qu’elle avait été testée négative pour le virus au cours des 72 heures précédant le voyage au Japon.

Les athlètes ont également subi un double test de dépistage du virus après leur arrivée sur le territoire japonais, dans le cadre des mesures strictes de lutte contre la contagion imposées par les organisateurs.

L’équipe ougandaise est la deuxième à arriver au Japon pour les Jeux après l’équipe australienne de softball, qui est au Japon depuis le début du mois.

Les organisateurs exemptent les athlètes étrangers des deux semaines obligatoires de quarantaine à leur arrivée dans le pays afin qu’ils puissent s’entraîner et se préparer pour les Jeux, à condition qu’ils soient négatifs aux tests quotidiens et qu’ils se conforment à de fortes restrictions sur leurs activités et leurs déplacements.

Les Jeux de Tokyo, qui débuteront le 23 juillet, se dérouleront sous forme de “bulle” et ils n’auront pas de visiteurs étrangers par décision des autorités japonaises.

Les organisateurs devraient décider lundi si les spectateurs locaux seront ou non admis dans les tribunes des Jeux, après que le gouvernement a établi un plafond de 10 000 personnes pour les compétitions nationales et légèrement abaissé les restrictions appliquées dans le cadre de l’état d’urgence en raison du coronavirus. .