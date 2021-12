Un membre de l’équipe Pressley exige le retour du mandat de masque du Massachusetts

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La représentante Ayanna Pressley, D-Mass., exige que le gouverneur du Massachusets, Charlie Baker, réimpose un mandat de masque d’intérieur alors que la variante omicron se propage dans tout le pays.

« Comme les experts le soulignent à juste titre, il est essentiel que tout plan global à l’échelle de l’État comprenne le rétablissement d’une politique universelle de masques d’intérieur à l’échelle de l’État », a déclaré Pressley dans une lettre à Baker mardi. « Les experts en santé publique notent que les masques restent des outils simples et efficaces pour limiter la propagation du COVID-19, en particulier lorsque nous traversons les mois d’hiver et les saisons traditionnelles du rhume et de la grippe. »

BIDEN ANNONCE UN SOUTIEN POUR LES HPITAUX, L’ACCÈS À DES TESTS COVID GRATUITS, LA DISPONIBILITÉ DES VACCINS DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE D’OMICRON

Pressley, membre de la « squad » progressiste des législateurs démocrates, a écrit la lettre juste un jour après que le maire de Boston, Michelle Wu, a annoncé de nouveaux mandats COVID-19 dans la plus grande ville de l’État, obligeant toute personne souhaitant dîner à l’intérieur dans un restaurant ou un bar de Boston présenter une preuve de vaccination.

Pressley a reconnu la nouvelle politique de Boston dans sa lettre, qualifiant les actions de « mesures de sauvetage pour assurer la sécurité de nos résidents ». Mais Pressley a appelé Baker à appliquer des politiques similaires dans tout l’État, arguant que le Massachusetts a franchi le « sombre jalon de plus d’un million de cas et près de 20 000 décès ».

« Alors que nous continuons de subir une vague hivernale et que nous sommes maintenant confrontés à la nouvelle menace de la variante Omicron encore plus contagieuse, il incombe aux décideurs, à tous les niveaux de gouvernement, d’agir de manière agressive pour centrer la santé publique et garder nos électeurs collectifs en sécurité et en bonne santé », indique la lettre de Pressley.

Mais le gouverneur républicain de l’État a jusqu’à présent résisté aux appels à imposer des politiques COVID-19 plus strictes, choisissant plutôt d’encourager les résidents à se faire vacciner alors que de nouvelles variantes frappent l’État.

« Toutes les données disponibles sur Delta, Omicron et tout le reste indiquent que les vaccins sont efficaces », a déclaré Baker la semaine dernière. « Je répéterais quelque chose que j’ai dit plusieurs fois, à savoir, si vous n’avez pas été vacciné, faites-vous vacciner. Et si vous êtes éligible pour un rappel, obtenez un rappel. »

Mais les actions de Baker n’étaient pas suffisantes pour Pressley, qui a appelé le gouverneur à suivre un plan défini par la législature de l’État qui avait l’aval des « épidémiologistes, experts en santé publique, prestataires et leaders communautaires de première ligne ».

« En ce moment, nos électeurs communs méritent un leadership audacieux et des politiques fondées sur des preuves qui atténueront la transmission du COVID-19 et sauveront des vies », a déclaré Pressley. « Je vous exhorte fortement à tenir compte des appels des experts en santé publique et des centaines d’organisations communautaires qui ont informé le plan d’action COVID-19 et à adopter un plan à l’échelle de l’État qui assurera la sécurité de nos familles et communautés. »