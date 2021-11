L’équipe du film Rust d’Alec Baldwin a été touchée par une autre tragédie. Quelques semaines seulement après que la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée par balle, un opérateur de lampe et un monteur de tuyaux travaillant à arrêter la production sur le plateau du Nouveau-Mexique au milieu de l’enquête en cours a été hospitalisé et fait maintenant face à l’amputation potentielle de son bras après avoir été mordu par une araignée venimeuse.

Selon une page de collecte de fonds Just Giving consultée par Sky News, Jason Miller a été mordu par une araignée recluse brune, une araignée venimeuse originaire d’Amérique du Nord, alors que l’équipe continuait d’envelopper la production indéfiniment. En quelques jours, Miller a commencé à ressentir des symptômes graves, notamment une nécrose de son bras, qui survient lorsque les cellules meurent, et une septicémie. Il a été hospitalisé et « a subi plusieurs interventions chirurgicales chaque jour alors que les médecins font de leur mieux pour arrêter l’infection et essayer de sauver son bras de l’amputation », selon la page.

« Ce sera un très long chemin vers le rétablissement pour Jason si l’équipe médicale parvient à sauver son bras », peut-on lire sur la page. « Si dans des circonstances pires, il perd son bras, c’est un événement qui change la vie et dévastateur pour Jason et sa famille. »

L’équipe de production de Rust a refusé de commenter l’incident pour le moment. La production du film a été interrompue indéfiniment à la suite de la fusillade accidentelle mortelle qui a laissé Hutchins mort. Hutchins, qui était le directeur de la photographie du film, a été touché à l’abdomen par une balle en direct alors que Baldwin répétait son tirage rapide lors d’une pause le jeudi 21 octobre. L’acteur avait reçu un pistolet accessoire par un assistant réalisateur, qui a déclaré l’arme à feu était « froide », indiquant qu’elle ne contenait que des blancs. Cependant, lorsque Baldwin a appuyé sur la gâchette, l’arme a tiré une balle réelle, qui a touché et tué Hutchins et a également touché le réalisateur Joel Souza à l’épaule. Souza a été soigné dans un hôpital et libéré plus tard dans la nuit avec l’espoir d’un rétablissement complet.

Les autorités continuent d’enquêter sur l’incident et, bien qu’aucune accusation n’ait été déposée pour le moment, elles ont déclaré que « toutes les options sont sur la table » et « personne n’a été exclue ». Au milieu de l’enquête, les inquiétudes des membres d’équipe actuels et anciens soulevées au sujet de la production ont été révélées, Lane Luper, qui a démissionné de son poste de chef opérateur juste un jour avant le tournage, ayant révélé dans leur lettre de démission qu’il y avait eu deux décharges accidentelles de armes à feu et une décharge accidentelle d’explosifs à effets spéciaux dans les jours précédant le tir accidentel. Le mari de Hutchins se préparerait à intenter une action en justice pour mort injustifiée.