Un membre de Lynyrd Skynyrd subit une chirurgie cardiaque d’urgence

Un membre de Lynyrd Skynyrd est actuellement en voie de guérison après une opération cardiaque d’urgence. Vendredi, le groupe a révélé que Gary Rossington, le dernier membre original vivant du groupe, avait subi la procédure soudaine et était maintenant “à la maison en train de se reposer et de récupérer” avec l’aide de sa famille.

“Nos pensées et nos prières accompagnent Gary Rossington alors qu’il se remet d’une opération cardiaque d’urgence”, a partagé le groupe sur sa page Facebook. “Gary est à la maison en train de se reposer et de récupérer avec sa famille à la maison. Il veut que tout le monde sache qu’il va bien et s’attend à un rétablissement complet.”

Lynyrd Skynyrd ne modifiera pas ses dates de tournée à la suite de l’événement médical de Rossington. Le groupe, dirigé par Johnny Van Zant, continuera en l’absence de Rossington, ce qui était apparemment le souhait du guitariste. “Après l’année écoulée, la fermeture du pays et tout ce que nous avons tous vécu, The Rossington’s a encouragé le groupe à aller jouer en son absence. La musique est un puissant guérisseur ! Nous avons tous eu l’impression de jouer les spectacles et d’apporter la musique à vous ‘ tout était une meilleure option que d’annuler les représentations.”

La déclaration du groupe s’est terminée par de bons vœux à Rossington, écrivant: “Nous souhaitons à Gary un prompt rétablissement et nous verrons la nation Skynyrd très bientôt! S’il vous plaît, faites-nous une faveur et dites quelques prières pour la famille Rossington et si vous souhaitez le quitter un message (positif) s’il vous plait ! Il aura hâte de les lire !”

Rossington fait partie de l’emblématique groupe de rock sudiste depuis sa création. Il a joué sur toutes les sorties du groupe, y compris celles de 1973 (prononcé ‘Lĕh-‘nérd ‘Skin-‘nérd) et Second Helping de 1974. Il a joué sur des chansons bien-aimées, telles que “Simple Man” et “Free Bird”. Il était l’un des membres à bord du plan à charte du groupe le 20 octobre 1977, lorsqu’il s’est écrasé dans le comté d’Amite, dans le Mississippi. Le chanteur Ronnie Van Zant, le guitariste/chanteur Steve Gaines et la choriste Cassie Gaines sont morts dans l’accident. Le directeur adjoint des routes du groupe, Dean Kilpatrick, est également décédé dans l’accident, ainsi que le pilote et le copilote, Walter McCreary et William Gray.

Comme le souligne Ultimate Classic Rock, ce n’est pas la première fois que Rossington a des problèmes cardiaques. Il a subi une crise cardiaque en 2015, menant à une intervention chirurgicale en 2016. Il a ensuite dû se faire réparer une valve cardiaque en 2019. En 2018, le musicien a avoué au Tampa Bay Times qu’il avait “beaucoup eu de crises cardiaques sur scène” et les médecins lui avaient dit d’arrêter de tourner. Cependant, Rossington avait continué, étant non seulement le seul membre original de Lynyrd Skynyrd dans le groupe, mais aussi le seul fondateur en vie après la mort du bassiste Larry Junstrom en octobre 2019.