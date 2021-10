Un membre de Planet Fitness aurait été expulsé d’une salle de sport à cause de la taille d’une bouteille d’eau

Un membre de Planet Fitness aurait été expulsé d’un gymnase par un membre du personnel à cause d’une bouteille d’eau surdimensionnée dans une vidéo qui a suscité un regain d’intérêt sur Reddit cette semaine. La vidéo a été publiée à l’origine par l’homme de la vidéo sur YouTube en 2019, mais elle a pris une nouvelle vie alors que les utilisateurs de Reddit débattaient des événements. La liste des règles de Planet Fitness sur son site Web indique que les bouteilles d’eau trop grandes pour tenir dans les supports de son équipement de gym sont interdites.

Dans la vidéo, un membre du personnel de Planet Fitness a déclaré à l’homme qui filmait qu’il ne pouvait pas utiliser la bouteille d’eau d’un demi-gallon qu’il avait apportée avec lui. L’homme a affirmé que la règle n’était affichée nulle part dans le gymnase, note Daily Dot. « C’est juste une règle arbitraire dont vous vous retirez [the] l’air, que tu ne peux pas me montrer par écrit, [and] que vous n’avez posté nulle part dans votre salle de sport », a déclaré l’homme au membre du personnel. Elle a apparemment convenu avec lui que les employés peuvent modifier les règles comme bon leur semble, mais l’homme a continué à protester.

« Je vais dans plusieurs Planet Fitness et je n’ai jamais de problème. Et elle ne peut me fournir aucun document écrit me montrant que cela fait partie de sa politique. Ce n’est pas non plus affiché dans le gymnase », a déclaré l’homme. Il a continué à remettre en question la politique, au point que l’employé lui a demandé de partir. « Je vais aller de l’avant et partir puisque vous m’avez demandé de partir. Mais cette vidéo sortira et elle vous montrera, vous et votre visage », a-t-il déclaré à la fin de la vidéo.

Bien que la politique relative aux bouteilles d’eau n’ait peut-être pas été affichée sur un panneau à l’emplacement de Planet Fitness dans la vidéo, elle est répertoriée sur le site Web. « Les bouteilles d’eau doivent tenir dans les supports et doivent être tenues à l’écart des allées et des allées », lit-on dans une règle. « Les cruches de gallons ne sont pas autorisées à l’étage du club » est une autre règle.

Planet Fitness a répondu aux questions sur la politique sur d’autres plateformes de médias sociaux. En 2013, un client s’est plaint d’un ami à qui l’on a dit qu’il ne pouvait pas boire dans une cruche d’un gallon sur le sol du gymnase. « Nos salles de sport sont équipées et adaptées aux nouveaux utilisateurs de la salle de sport, et nous nous efforçons de créer une atmosphère non intimidante, c’est pourquoi nous n’autorisons pas l’entrée de bidons d’eau en gallons. Nous autorisons les bouteilles d’eau », a déclaré la société. répondu sur Facebook. « Nous vous remercions pour votre message et passez une excellente journée ! »

Ailleurs, Planet Fitness a affirmé que l’interdiction des grandes bouteilles d’eau était pour la sécurité. « Les bidons de gallons ne sont pas autorisés à l’étage du club », a écrit la société à un client sur Twitter en 2017. « Les bouteilles d’eau doivent tenir dans les supports et doivent être tenues à l’écart des allées/passerelles. »

Il n’y a pas trop de fans de la politique. « La zone de non-jugement jette beaucoup de jugement sur les personnes déjà en forme », a écrit une personne sur Reddit. « Une zone de non jugement pour juger? Cela a du sens », a commenté un autre. « Planet Fitness ne veut pas que quiconque vienne à la salle de sport… c’est littéralement leur modèle commercial. Ils maintiennent le prix suffisamment bas pour que les gens continuent de le payer, même s’ils n’y vont jamais », a écrit un autre.