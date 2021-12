Un membre de Pretty Ricky condamné à la prison dans une affaire de fraude troublante

Baby Blue, membre de Pretty Ricky, a été condamné à 20 mois de prison pour complot en vue de commettre des accusations de fraude par fil. Blue, né Diamond Blue Smith, est accusé d’avoir falsifié des documents juridiques et donné des informations inexactes afin d’obtenir plus de 20 millions de dollars de prêts du programme de protection des chèques de paie. Il a également été condamné à payer 2 millions de dollars en confiscation et restitution.

Baby Blue a affirmé que les prêts qu’il avait demandés étaient destinés à ses entreprises Throwbackjersey.com LLC et Blue Star Records LLC. Les responsables ont été alertés de l’activité du chanteur après qu’il a été surpris en train de dépenser avec frivolité ses fonds nouvellement gagnés pour une nouvelle Ferrari et de jouer au Seminole Hard Rock Hotel and Casino dans le sud de la Floride. Blue a été arrêté avec deux autres personnes qui ont également plaidé coupables à des accusations de complot. Les rapports indiquent que Blue a payé 250 000 $ à James R. State et Phillip J. Augustin pour faciliter les formalités administratives.

En réponse aux récentes réactions à la nouvelle, Blue a fait plusieurs commentaires contre certains de ses détracteurs et s’est spécifiquement assuré que ses fans sachent qu’il ne serait jamais un informateur. « Lol Yall veux voir des trucs INCROYABLES… Google : « Célébrités qui ont obtenu des prêts PPP » Puisque vous pensez tous que je suis le seul ! RÉVEILLEZ-VOUS ET RESTEZ RÉVEILLE ! » a-t-il tweeté, avant de suivre le message avec « Je n’aurais jamais SNITCH! Je suis celui que les informateurs ont pointé du doigt! 2 d’entre eux sont devenus des informateurs sur moi dès le premier jour! Peu importe, je me tiens à 10 orteils et je fais mon temps comme un G ! Il n’y a pas de mouchard dans mon sang. »

Il a envoyé une autre déclaration, faisant écho à une émotion plus douce sur Instagram. « Nous faisons tous des erreurs… J’admets que j’ai fait une erreur, j’en ai appris à mes dépens et je ne la referai plus. Mes erreurs ne me définissent pas en tant qu’homme et je m’en sortirai plus que moi. était avant. Avec plus d’intégrité, plus de caractère, plus de connaissance de moi-même, plus sage, plus fort! » il a écrit. « Merci à tous ceux qui ont enduré cette douleur avec moi. Cette affaire a duré plus d’un an. Merci à mes amis, ma famille et mes fans ! Tous vos gentils mots, SMS et SMS sont reçus et appréciés. Amour réciproque. »