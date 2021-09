Un membre des Kumbia Kings décède des suites de COVID-19 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

AB Quintanilla pleure la mort de son meilleur ami et coéquipier, Noé ‘Gipper’ Nieto, décédé le 11 septembre après deux semaines de lutte contre les complications causées par covid-19.

Le frère de Selena a partagé sa tristesse sur Instagram avec une photo où ils apparaissent ensemble : “Je n’ai jamais eu de frère jusqu’à ce que je rencontre ‘Gipper’… J’ai mal au cœur”, a-t-il écrit au début du message.

Je viens d’apprendre qu’il est décédé après une bataille de deux semaines contre le covid. Je suis sous le choc que ça soit allé si vite. Mes pensées vont à sa femme et aux enfants qu’il laisse derrière lui. C’était mon meilleur ami, un musicien incroyable et il nous manquera vraiment. Faites attention les gens », a-t-il écrit.

Malgré sa tristesse, AB a rempli ses engagements professionnels, alors le 12 septembre, il a exprimé à quel point il était difficile de donner un concert.

« Monter sur scène hier soir en sachant que ‘Gipper’ est décédé tôt hier a été l’une des choses les plus difficiles que j’ai eu à faire. ‘Gipper James’, je ne t’oublierai jamais”, a-t-il écrit à côté d’une autre photo où ils s’amusent ensemble sur un vélo électrique.

Le chanteur Bobby Pulido a également exprimé ses condoléances sur Instagram avec un message et quelques images où apparaît le défunt musicien.

« Le cœur brisé, je veux offrir mes condoléances à la famille et aux amis d’un grand musicien et d’un être humain formidable, Noé ‘Gipper’ Nieto, accordéoniste pour les Kumbia Kings et Kumbia All Starz. RIP mon frère. Le covid craint.”

Chris Pérez, le veuf de Selena, a également été affecté par la nouvelle, car ils étaient de grands amis et coéquipiers. Le guitariste a reçu la nouvelle quelques minutes avant de monter sur scène à Dallas.