Un membre du clan ‘Marco’ s’accuse de la mort d’un ‘Bocanegra’ pour provoquer

« Je l’ai tué, avec ces mains, je l’ai poussé, Luis, …, je l’ai invité à deux grammes, je l’ai rendu aveugle et je l’ai poussé. » Ces graves allégations, formulées par un membre du clan ‘Marco’, enregistrés par un proche et diffusés sur les réseaux sociaux, il pourrait s’agir de l’aveu d’un meurtre d’un membre du clan rival – dont le tribunal a attribué la mort à une chute accidentelle – ou d’une simple bravade envers provoquer le « Bocanegra » prétendument impliqué dans le tournage du cimetière du Torrent (Valence) dernière Toussaint au cours de laquelle deux personnes sont décédées. La police opte pour ce dernier.

La mort évoquée dans la vidéo de Miguel GM, qui avait déjà été arrêté cette semaine pour avoir menacé sa belle-fille – nièce de l’un des suspects de la fusillade – remonte à octobre 2018, lorsque Luis GF, 39 ans et frère de l’auteur présumé des tirs du cimetière, a été retrouvé mort dans le ravin du Torrent après avoir subi une chute prétendument accidentelle du pont qui relie cette ville à Alaquàs.

Le tribunal d’instruction numéro trois de Torrent a approuvé en mars 2019 le rejet provisoire de la cause du décès de ce membre de la « Bocanegra » après avoir conclu que il n’y avait aucune indication d’aucun crime. Comme ce journal l’a appris, l’autopsie a déterminé que la cause du décès était une hémorragie cérébrale due à une grave blessure à la tête après « une chute à un niveau différent ». Dans celle-ci, l’étude toxicologique a révélé un taux élevé d’alcool dans le sang, ainsi que de la cocaïne et la présence de benzodiazépines, un mélange mortel qui « aurait pu agir comme un facteur important dans le mécanisme de la mort ».

La inimitié entre les deux clans, dont la relation était déjà mauvaise lors de la fusillade de février 2016 avec deux blessés, aggravée après la mort de ce fils de la ‘Mone‘—Blessé par balle après l’incident du pet et qui maintenant est toujours en fuite. Comme le rapporte en exclusivité Levante-EMV, un média appartenant au même groupe que ce journal, le ‘Bocanegra’ a blâmé le ‘Marco’ pour la mort de Luis, accro à la drogue.

Au cours des dernières années la tension entre les deux clans est restée latente, jusqu’à la dernière Toussaint Ramón GF, son père et d’autres proches ont croisé la route d’Antón G. et de sa famille au cimetière. Ce cousin éloigné du ‘Marco’ et qui s’était toujours tenu à l’écart des querelles, que tout le monde qualifie de « bonne personne », a été tué d’une balle dans le dos et d’une autre dans la poitrine alors qu’il tentait de protéger ses enfants et son père . Un autre homme de 79 ans est également décédé après avoir été touché par une balle perdue.

La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a été précisément enregistrée après les funérailles d’Antón. Les sources consultées par ce journal exclure complètement la véracité des allégations de Miguel G., et ils les attribuent à la « rage » contre le « Bocanegra » pour avoir tué un parent qui n’avait rien à voir avec ce qui s’est passé ni dans la fusillade de 2016 ni dans la mort de Luis en 2018.

Dans l’enregistrement, ce membre des Marco’ affronte le clan rival et en plus de revendiquer la mort d’un des enfants de Mone, il se vante d’avoir uriné sur la photographie de son défunt. Une possible ruse pour faire sortir les meurtriers de l’endroit où ils fuient la Justice.