Un membre du Congrès accusé d’avoir prétendument menti au FBI

Le représentant du Nebraska GOP Jeff Fortenberry a été inculpé par un grand jury fédéral pour avoir prétendument menti aux enquêteurs lors d’une enquête sur les dons étrangers à sa campagne au Congrès.

« Fortenberry, 60 ans, de Lincoln, Nebraska, a été nommé dans un acte d’accusation qui l’accuse d’un chef de complot pour falsifier et dissimuler des faits matériels et de deux chefs de fausses déclarations aux enquêteurs fédéraux », a déclaré le DOJ dans un communiqué.

« L’acte d’accusation allègue que Fortenberry a menti à plusieurs reprises et induit les autorités en erreur lors d’une enquête fédérale sur des contributions illégales à la campagne de réélection de Fortenberry faite par un milliardaire étranger au début de 2016. Gilbert Chagoury, un ressortissant étranger interdit par la loi fédérale de contribuer à des élections américaines. , a fait en sorte que 30 000 $ de son argent soient versés par l’intermédiaire d’autres personnes (porteurs) à la campagne de Fortenberry lors d’une collecte de fonds organisée à Los Angeles, selon l’acte d’accusation », a ajouté le DOJ.

L’acte d’accusation allègue que Fortenberry a pris connaissance des prétendus dons illégaux de campagne et n’a toujours pas déposé de rapport modifié auprès de la Commission électorale fédérale.

L’acte d’accusation allègue que Fortenberry « a sciemment et volontairement falsifié, dissimulé et couvert par des trucs, des stratagèmes et des faits matériels » concernant l’activité criminelle.

Le DOJ a ajouté :

Dans le cadre du stratagème, Fortenberry aurait fait des déclarations fausses et trompeuses lors d’un entretien le 23 mars 2019 avec des enquêteurs qui lui ont spécifiquement dit que mentir au gouvernement fédéral était un crime. L’acte d’accusation allègue que Fortenberry a faussement dit aux enquêteurs qu’il n’était pas au courant de [Chagoury associate – Toufic Joseph Baaklini] jamais été impliqué dans des contributions de campagne illégales, que les personnes qui ont contribué à la collecte de fonds de 2016 ont toutes été divulguées publiquement et qu’il n’était au courant d’aucune contribution à sa campagne d’un ressortissant étranger.

S’il est reconnu coupable, Fortenberry risque jusqu’à 5 ans de prison fédérale pour chacun des trois chefs d’accusation auxquels il fait face.

« Le co-animateur de la collecte de fonds Fortenberry 2016, qui est désigné dans l’acte d’accusation comme « l’individu H », a commencé à coopérer avec les autorités fédérales en septembre 2016 et a informé les agents spéciaux de l’enquête criminelle du FBI et de l’IRS sur les contributions illégales, l’acte d’accusation États. En réponse, les enquêteurs ont commencé à vérifier si la campagne Fortenberry avait reçu des contributions illégales, si Fortenberry était au courant des contributions illégales – à la fois des contributions étrangères et des contributions – lors de la collecte de fonds de 2016, si Fortenberry était au courant des contributions étrangères illégales de Chagoury, et si Fortenberry avait des communications directes ou indirectes avec Chagoury en lien avec les contributions versées lors de la collecte de fonds 2016 », indique le communiqué du DOJ.

« Au printemps 2018, Fortenberry a contacté Individual H pour organiser une autre collecte de fonds. Lors d’un appel téléphonique de juin 2018, l’individu H a déclaré au membre du Congrès à plusieurs reprises qu’un associé de Chagoury – Toufic Joseph Baaklini, qui a également conclu un accord de poursuite différée avec les procureurs – lui avait fourni 30 000 $ en espèces à acheminer vers la campagne de Fortenberry lors de la collecte de fonds de 2016, l’acte d’accusation allègue. L’individu H aurait dit à Fortenberry que l’argent – ​​qui a été distribué à d’autres personnes lors de la collecte de fonds afin que les dons puissent être faits sous leur nom et éviter les limites des donateurs individuels – « provenait probablement de Gilbert Chagoury », a ajouté le MJ.