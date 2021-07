Le représentant de l’Alabama, Barry Moore, a acheté Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) et Etherium (ETH) au cours des deux derniers mois, selon la transaction divulguée déposée auprès du greffier de la Chambre des représentants le 2 juillet.

Ces dépôts font partie des exigences de divulgation mandatées par le « Stop Trading on Congressional Knowledge Act » ou le STOCK Act qui exige la déclaration des transactions au plus tard dans les 30 jours et « en aucun cas au plus tard dans les 45 jours » pour recevoir une notification de toute transaction devant être déclarée .

Etherium (ETH) a été le premier achat de Moore le 5 mai, au-dessus de 3 300 $ et près du sommet de 4 380 $ le 12 mai. ETH 1,59 % Ethereum / USD ETH 2 345,45 $ US

37,291,59% Volume 23,54 b Variation 37,29 $ Ouvert 2 345,45 $ Circulation 116,6 m Capitalisation boursière 273,47 b 6 min Un membre du Congrès américain achète Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) et Ethereum (ETH) 27 min SOL prend-il Ethereum (ETH) ? Oracle Network Pyth, basé à Solana, continue d’ajouter de grands noms 1 h SNX mène le rebond DeFi alors que l’équipe se concentre sur les développements de la couche 2 et l’évolution de l’enveloppe ETH

Moore a effectué trois achats d’ADA les 10, 11 et 13 mai lorsque son prix était juste au-dessus de 1,70 $, quelques jours seulement avant le pic de 2,45 $ le 16 mai. Depuis lors, le prix d’ADA a baissé de 41,3%, actuellement à 1,43 $. ADA 0,67% Cardano / USD ADAUSD 1,42 $

0,010,67 % Volume 1,45 b Variation 0,01 $ Ouvert 1,42 $ Circulation 31,95 b Capitalisation boursière 45,43 b 6 min Un membre du Congrès américain achète Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) et Ethereum (ETH) 2 h Cardano bat Bitcoin et Ethereum comme le plus HODL ‘ d Crypto Asset sur eToro au deuxième trimestre 2021 1 d Entrées enregistrées sur des actifs numériques pour la première fois en 9 semaines : rapport CoinShares

Son achat le plus récent était de DOGE le 13 juin à environ 3 cents. Contrairement aux autres achats de crypto, cela a été à la baisse. Pourtant, la pièce se négocie autour de 0,2355 $, au moment de la rédaction, en baisse de 62% par rapport au pic de 0,73 $ le 8 mai, selon Coingecko. DOGE -0.71% Dogecoin / USD DOGEUSD 0,23 $

0,00-0,71 % Volume 1,02 b Changer 0,00 $ Ouvert 0,23 $ Circulant 130,33 b Capitalisation boursière 30,16 b 6 min Un membre du Congrès américain achète Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) et Ethereum (ETH) 2 h Cardano bat Bitcoin et Ethereum comme le plus HODL ‘ d Crypto Asset sur eToro au deuxième trimestre 2021 3 d Jack Dorsey dit « Non » à l’ETH, mais Twitter montre de l’intérêt avec ses NFT gratuits affichés sur Rarible

Moore n’est pas le seul à acheter la pièce meme ; Début avril, le représentant américain Mark Green (R-Tenn.) a effectué deux achats de Dogecoin à environ 6 cents.

La divulgation n’indique pas exactement combien de chaque pièce a été achetée, mais mentionne plutôt une fourchette de 1 000 $ à 15 000 $ pour chaque achat. Cela place son investissement cryptographique total entre 5 000 $ et 75 000 $.

Cependant, il n’y a aucun moyen de savoir si le membre du Congrès détient toujours ces crypto-actifs ou les a vendus au cours de ces deux derniers mois.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.