Un membre du Congrès américain exprime l’importance de la confidentialité des portefeuilles cryptographiques

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Lors de la conférence animée Bitcoin 2021 à Miami, le membre du Congrès Warren Davidson, ainsi que la sénatrice américaine Cynthia Lummis, se sont assis pour répondre aux questions d’entretien. L’interview a pris un tournant vers la confidentialité et Davidson a répondu par des commentaires sur les portefeuilles cryptographiques.

“À la fin de l’année, si vous y réfléchissez, le secrétaire Mnuchin parlait d’interdire les portefeuilles privés”, a déclaré Davidson, répondant à une question sur la possibilité d’une réglementation excessive des crypto-monnaies. “C’est une approche horrible”, a-t-il ajouté. “Si nous ne protégeons pas les portefeuilles privés, quelqu’un essaiera de les interdire.”

Comme Davidson l’a mentionné, en décembre 2020, le Trésor américain a suggéré une surveillance stricte des portefeuilles d’actifs numériques en auto-conservation, avec certains détails, comme demander aux utilisateurs qui effectuent des transactions avec des portefeuilles éloignés d’eux pour plus d’informations sur les échanges cryptographiques.

“Je souhaite que le pays prenne la menace à la vie privée aussi au sérieux que la menace du deuxième amendement”, a-t-il déclaré. Le deuxième amendement à la Constitution des États-Unis donne aux citoyens des droits de propriété d’armes à feu.

À son tour, Lummis a souligné l’importance d’enseigner le Bitcoin aux gens du gouvernement américain. “Nous essayons de créer un caucus de l’innovation financière afin que nous puissions l’utiliser pour éduquer les membres du Sénat américain et leur personnel sur Bitcoin, ses avantages et pourquoi c’est un atout si fabuleux pour s’adapter au dollar américain”, a-t-il déclaré. . en disant. “C’est peut-être le réseau sous-jacent, dans le monde, pour garder le dollar comme monnaie de réserve mondiale, tout en permettant aux gens d’effectuer des transactions d’une manière très épris de liberté”, a-t-il déclaré, ajoutant :

« Que vous soyez au Venezuela, où l’inflation est scandaleuse et que vous essayez de faire sortir votre richesse du pays, vous pouvez l’obtenir via Bitcoin. Et, aux États-Unis, si nous arrivons au point où nous vivons le genre d’inflation que nous avons commencé à voir cette année, nous pourrions également vouloir cette alternative. »