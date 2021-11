Un membre du Congrès américain fantasme de tuer AOC, Biden, dans une vidéo animée

Image : Twitter / Kotaku

Le représentant Paul Gosar, républicain de l’Arizona, a publié hier une vidéo absolument déchaînée sur Twitter, qui reliait l’anime Attack on Titan à des images de la frontière américaine avec le Mexique, et montrait des personnages attaquant des législateurs démocrates, dont le président Biden.

« Des fans d’anime là-bas? » Gosar a tweeté depuis son compte au Congrès avec la vidéo en pièce jointe. Le mashup de 90 secondes montre la représentante Marjorie Taylor Greene, républicaine de Géorgie, et la représentante Lauren Boebert, républicaine du Colorado, comme les héros de l’anime apocalyptique, protégeant une ville des envahisseurs géants. L’un des envahisseurs a le visage de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez dessus et est tué par un personnage portant le visage de Gosar. À un autre moment, le visage du président Joe Biden apparaît et, une fois de plus, la tête de Gosar est transposée sur le héros de l’Attaque des Titans, se jetant sur Biden avec deux épées dégainées.

« La créativité de mon équipe est décrochée », a écrit Gosar à partir de son compte Twitter personnel tout en retweetant la vidéo. Il a maintenant été visionné plus de 3 millions de fois, et bien qu’il soit signalé par Twitter avec un avertissement pour « conduite haineuse », il reste actif.

« Ce Tweet a enfreint les règles de Twitter concernant les comportements haineux », lit-on dans l’avertissement. « Cependant, Twitter a déterminé qu’il pourrait être dans l’intérêt du public que le Tweet reste accessible. »

Ocasio-Cortez a répondu plus tard dans la journée en qualifiant Gosar de « effrayant » et en critiquant le leadership républicain pour l’avoir toléré.

« Alors, alors que j’étais en route pour Glasgow, un membre effrayant avec qui je travaille et qui collecte des fonds pour des groupes néo-nazis a partagé une vidéo fantastique de lui en train de me tuer. . « Lundi amusant ! Eh bien, retour au travail car les institutions ne protègent pas le woc.

Lire la suite: L’attaque de Titan 2 est aussi brutale que la série et un peu plus personnelle

Gosar, qui représente les électeurs de l’Arizona depuis 2010, n’a jamais trouvé de complot de droite cinglé ou de groupe nationaliste blanc qu’il n’aimait pas. Plus tôt cette année, il a voté en faveur de l’annulation des résultats de l’élection présidentielle de 2020 et a qualifié l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis d’œuvre de « manifestants pacifiques ». Au cours de l’été, il a assisté à un rassemblement avec le commentateur Nicholas Fuentes, que le ministère de la Justice a qualifié de suprémaciste blanc. Ses propres frères et sœurs ont demandé qu’il soit démis de ses fonctions.

L’attaque de Titan a toujours eu un sous-texte fasciste, et son conflit au niveau de la surface d’une ville envahie par des monstres en fait un choix évident pour les démagogues essayant de fomenter la xénophobie et le sectarisme. Cela ne rend pas l’anime mauvais, mais cela a donné à la série hyper-violente une énorme base de fans parmi l’alt-right. Pendant ce temps, l’année dernière, ABC News a signalé 54 cas de violence dans le monde réel liés au dénigrement par le président Trump d’immigrants et de minorités.

Twitter a finalement interdit Trump en janvier de cette année, deux jours après l’assaut du Capitole, car il craignait qu’il n’exhorte ses partisans à recommencer.