Un membre du Congrès américain propose un projet de loi sur la réglementation du marché des crypto-monnaies

Le représentant Don Beyer propose un nouveau projet de loi visant à réguler le marché des crypto-monnaies.

Le représentant Don Beyer, membre du Congrès de l’État de Virginie, aux États-Unis, a présenté un nouveau projet de loi visant à réglementer le marché des crypto-monnaies.

Le projet de loi, qui a été dévoilé le 28 juillet, s’intitule Loi sur la structure du marché des actifs numériques et la protection des investisseurs et vise à protéger les consommateurs et à promouvoir l’innovation.

Selon les médias, Beyer n’a fait que louer le marché de la cryptographie, bien qu’il ait souligné qu’un cadre réglementaire était nécessaire pour la santé générale du marché et de ses investisseurs. Après avoir dit que des actifs comme Bitcoin et Ethereum sont “là pour rester”, a énuméré les problèmes de marché et a demandé une mise à jour des lois américaines.

«Les détenteurs d’actifs numériques sont soumis à des fraudes, des vols et des manipulations de marché généralisés depuis des années, mais le Congrès a jusqu’à présent ignoré les appels des experts de l’industrie et des régulateurs fédéraux à créer un cadre juridique complet. Nos lois sont obsolètes et mon projet de loi lancerait le long processus de mise à jour pour fournir aux détenteurs d’actifs numériques et aux investisseurs des protections de base. »

Détails du projet

L’un de ses principaux objectifs est d’établir des définitions juridiques des actifs numériques et des titres d’actifs numériques, en plaçant les premiers sous la compétence de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et les seconds sous celle de la Securities and Exchange Commission. La SEC et la CFTC seraient chargées de fournir des éclaircissements juridiques concernant le statut réglementaire des 90 % des actifs cryptographiques les plus importants par capitalisation boursière et volume de transactions.

Aussi exige que les actifs numériques soient définis comme des instruments monétaires en vertu de la loi sur le secret bancaire, qui appliquerait les normes de lutte contre le blanchiment d’argent.

Il y a un certain nombre d’autres changements au projet de loi, mais le thème général, comme le résume Decrypt, est protection des investisseurs, la prévention du financement des activités illicites et la transparence. De même, s’il est approuvé, donnerait à la Réserve fédérale le pouvoir d’émettre une CBDC (monnaie numérique de la banque centrale) basée sur le dollar. En particulier, il exige que le secrétaire américain au Trésor ait le pouvoir d’autoriser ou d’interdire les pièces stables américaines, le dollar et d’autres monnaies fiduciaires.

Les détails des mesures de protection des investisseurs proposées incluent l’obligation pour la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la National Credit Union Administration (NCUA) et la Securities Investor Protection Corporation (SIPC) de émettre des clarifications explicites sur la “non-couverture” de l’actif numérique. secteur afin que les investisseurs sachent clairement que leurs actifs ne sont pas assurés de la même manière que les dépôts bancaires ou les titres traditionnels.

Pour prévenir la fraude, le projet de loi propose que tout actif numérique qui n’est pas publié dans un grand livre public distribué dans les 24 heures soit signalé à un référentiel d’échange d’actifs numériques enregistré par la CFTC.

Comme nous l’avons raconté, vous n’êtes pas le seul membre du Congrès à réclamer des réglementations cryptographiques. En fait, la sénatrice Elizabeth Warren a clairement averti la SEC de la nécessité de le faire.

