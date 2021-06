Un membre du Congrès démocrate surpris en train de faire la sieste en sous-vêtements lors d’une audience Zoom ⋆ 10z viral

Canalisant son Brian Stelter intérieur, l’animateur de CNN qui a montré aux téléspectateurs qu’il se mettait fièrement sans pantalon à la télévision nationale, un membre de la Chambre démocrate s’est fait prendre dans ses boxeurs et une chemise Captain America lors d’une audience au Congrès Zoom.

La vidéo a commencé à circuler sur Twitter, qui montre le représentant du New Jersey, Donald Payne, habillé de manière douteuse pour une réunion du comité de la Chambre sur la sécurité intérieure afin de décider du financement que le département devrait recevoir en 2022. L’audience a été diffusée sur C-SPAN jeudi matin.

Payne est vu dans la vidéo ci-dessous se réveillant d’une sieste, à laquelle il est descendu de son lit et son ventre pendait. Il portait des sous-vêtements bleu clair et un t-shirt Captain America plus foncé. En quittant la caméra, d’autres membres du Congrès peuvent être vus avec admiration.

Un porte-parole du bureau du démocrate du New Jersey a confirmé que la vidéo était légitime et qu’il était en sous-vêtements. « Une autre raison pour laquelle les démocrates devraient quitter Zoom et retourner au travail. #The StruggleisReal », a tweeté la représentante républicaine du Texas Beth Van Duyne.

Une autre raison pour laquelle les démocrates devraient quitter Zoom et retourner au travail. #TheStruggleIsReal pic.twitter.com/92cvxqnEV2 – La membre du Congrès Beth Van Duyne (@RepBethVanDuyne) 17 juin 2021

“Si les contribuables vous paient 174 000 $ par an, sortir du lit et mettre des vêtements pour le travail semble être une exigence minimale”, a tweeté le représentant Brian Mast, R-Fla.

Si les contribuables vous paient 174 000 $ par an, sortir du lit et mettre des vêtements pour le travail semble être une exigence minimale. https://t.co/Sqh6BdZ4W7 – Représentant Brian Mast (@RepBrianMast) 17 juin 2021

Payne a publié une déclaration à Fox News disant qu'”en tant que fonctionnaire, mon objectif a toujours été le bien public et mon travail pour améliorer la vie de mes électeurs et de tous les Américains, quelles que soient les circonstances”.

Après que le fonctionnaire ait été retrouvé endormi au travail, le directeur législatif junior de Payne a sonné sur une prétendue honte à la graisse.

« Hé, députée, représentante Payne, directrice législative de Jr., ici. Ce n’est un secret pour personne qu’en tant que diabétique, le membre du Congrès a des problèmes de poids. Mais nous essayons de nous en tenir à la politique ici au Congrès », a déclaré Sam Morgante.

Hé, membre du Congrès, représentant Payne, directeur législatif de Jr. ici. Ce n’est un secret pour personne qu’en tant que diabétique, le membre du Congrès a des problèmes de poids. Mais nous essayons de nous en tenir à la politique ici au Congrès. https://t.co/zJ1XeoEM2z – Sam Morgante (@stmorgante) 17 juin 2021

Ce n’est pas le premier exemple de sieste pour le démocrate. Payne a été surpris en train de dormir en mars lors d’une audience du comité de la Chambre sur les transports et les infrastructures.