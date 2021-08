Un membre du Congrès du GOP fait face à un contrecoup après avoir comparé les mandats de vaccins à l’Holocauste ⋆ .

Un législateur du GOP s’est retrouvé dans l’eau chaude cette semaine après que sa publication sur les réseaux sociaux comparant les mandats de vaccins à l’Holocauste nazi ait suscité l’indignation.

Mercredi soir, Rép. Thomas Massie (R-Ky) aurait supprimé le message offensif qui comportait un mème insinuant que les passeports vaccinaux étaient étrangement similaires aux tatouages ​​​​d’identification que les prisonniers des camps de concentration étaient obligés de graver dans leur chair.

“Si vous devez porter une carte sur vous pour accéder à un restaurant, lieu d’un événement dans votre pays … ce n’est plus un pays libre”, lit-on dans le message.

Sans surprise, plusieurs dirigeants politiques, militants et partisans ont été stupéfaits par le message public et ont critiqué le représentant du GOP pour ce qu’ils considéraient comme de la peur.

« Thomas Massie, un enfant privilégié et riche, qui n’a jamais été privé de tout ce qu’il a jamais voulu, compare l’obtention d’un vaccin – ce que 99 % des Américains ont fait au cours de leur vie – à l’Holocauste. Un tel âne », a lu un commentaire, faisant écho aux sentiments de beaucoup.

«Je suppose que déprécier et banaliser l’Holocauste est devenu une routine pour les républicains de la Chambre. Est-ce que d’autres républicains se donnent même la peine de condamner ce genre de chose ? demanda un autre.

Le représentant Thomas Massie (R-KY) prend la parole lors d’une conférence de presse sur le « Fire Fauci Act » à Capitol Hill le 15 juin 2021 à Washington, DC (Photo d’Anna Moneymaker/.)

En réponse au tollé général, le post qui avait été mis en place à 15 heures a été supprimé avant minuit.

“Une fois de plus, Massie s’est ridiculisé sur la scène nationale et a embarrassé le Commonwealth”, a déclaré Colmon Elridge, le président du Kentucky Democratic Party a posté jeudi. « Dénigrer les victimes et les survivants de l’Holocauste juste pour marquer des points politiques bon marché est ignorant, honteux et n’a pas sa place dans notre politique ou la société américaine. Essayer de supprimer discrètement son tweet sans s’excuser pour son comportement ignorant et offensant ? C’est vraiment pathétique.

En réponse au message, Andrew Zirkle, qui aurait effectué un stage au bureau de Massie, a annoncé qu’il avait quitté le stage, expliquant: «J’ai démissionné. Je voulais faire savoir à tous ceux qui me connaissent personnellement que dès que je suis arrivé au travail ce matin, j’ai démissionné de mon poste au bureau du membre du Congrès Thomas Massie à cause de son tweet comparant les horreurs de l’Holocauste aux passeports vaccinaux.

«Ces types de déclarations et de comparaisons sont hautement inappropriés et ne sont pas quelque chose que je veux associer personnellement ou professionnellement. Déprécier l’Holocauste de cette manière est un affront à la communauté juive ainsi qu’à tout survivant ou famille de ceux qui ont péri », a-t-il poursuivi dans le fil Twitter. « Tout le monde a des limites personnelles à ce qui est intolérable et c’est l’une des miennes. J’espère profiter de l’expérience que j’ai acquise à DC et passer plus fort au prochain défi. »

Comme la plupart des gens que je représente, je ne suis pas contre le vaccin – je suis contre les mandats et passeports vaccinaux non scientifiques et immoraux. “Le choix du vaccin” n’est pas “anti-Vax” https://t.co/X9M8yCLKlB – Thomas Massie (@RepThomasMassie) 26 août 2021

Le même matin, Massie a répondu aux allégations selon lesquelles il diffusait de la propagande anti-vaccin et a tenté de clarifier sa position.

“Comme la plupart des gens que je représente, je ne suis pas contre le vaccin – je suis contre les mandats et les passeports vaccinaux non scientifiques et immoraux”, a-t-il expliqué, avant de déclarer que “le choix du vaccin” n’est pas “anti-Vax”.

Avez-vous souscrit à le nouveau podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est désormais disponible sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !