Un membre du Congrès présente un projet de loi interdisant la théorie critique de la race dans les académies du service militaire ⋆ .

Le représentant républicain Mark Green, R-Tenn, a présenté mercredi un projet de loi qui interdirait l’enseignement de la théorie critique de la race dans les académies du service militaire américain.

Green, un vétéran de la guerre en Irak et diplômé de West Point, a appelé la théorie critique de la race «est une idéologie marxiste créée pour démolir les institutions américaines».

«La théorie critique de la race est basée sur une incompréhension massive et délibérée de la fondation américaine, de l’histoire américaine et de l’Amérique telle qu’elle existe aujourd’hui», a-t-il déclaré. «Il apprend aux Américains et aux membres des forces armées à se juger les uns les autres par la couleur de leur peau plutôt que par le« contenu de leur caractère ». L’Amérique ne devrait jamais revenir à ce genre de pensée. Un programme basé sur la théorie critique des races cherche à diviser les Américains au lieu de les unir. »

En avril, le Washington Free Beacon a rendu compte d’une formation «antiraciste» qui avait lieu à West Point – la prestigieuse académie fédérale située à West Point, New York. L’institution a annoncé un plan de diversité et d’inclusion jusqu’en 2025 pour «créer un environnement qui répond aux aspirations de la jeune génération américaine».

Green s’est dit inquiet que les académies du service militaire se concentrent sur la formation de «guerriers réveillés de la justice sociale», plutôt que sur les soldats et les futurs chefs de combat.

«Cet assaut continu contre nos militaires par la gauche radicale nuit à notre état de préparation et à notre avantage concurrentiel», a-t-il déclaré. «Les académies du service militaire des États-Unis sont conçues pour former des chefs et des guerriers au combat – des hommes et des femmes de toutes races, croyances et religions. La division de la Critical Race Theory détruira la cohésion d’unité nécessaire pour gagner au combat et défendre cette nation.

La marine américaine a récemment mis à jour ses lectures suggérées dans le programme de lecture professionnelle. Plusieurs des textes suggérés se rapportent à la théorie critique de la race, notamment «How to Be an Antiracist» d’Ibram X. Kendi et «The New Jim Crow» de Michelle Alexander.

Les législatures des États ont introduit ou adopté des mesures visant à interdire la théorie critique de la race et à limiter son applicabilité dans les programmes d’enseignement de l’État. La maison du Tennessee a adopté mercredi un projet de loi interdisant la théorie critique de la race dans les écoles. L’Idaho n’a pas totalement interdit la théorie critique de la race en avril, mais la mesure signée par le gouverneur républicain Brad Little interdit aux enseignants d’obliger les élèves à «affirmer, adopter ou adhérer» à tout principe selon lequel la race, l’origine ethnique, le sexe ou la religion d’une personne est responsable actions de leur groupe identitaire. Le projet de loi n’interdit pas la formation des enseignants.

Photo DOD photo par D.Myles Cullen / libérés